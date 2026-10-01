Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: आमेर की मावठा झील में युवक ने लगाई छलांग, डूबने से हुई मौत

जयपुर: आमेर की मावठा झील में युवक ने लगाई छलांग, डूबने से हुई मौत

आमेर के मावठा झील में एक युवक ने छलांग दी. मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. बचाव दल ने युवक को पानी से निकाला और बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गए, लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 01 Oct 2026 10:00 AM (IST)
Preferred Sources

जयपुर के आमेर किले के नीचे स्थित मावठा झील में बुधवार रात 40 वर्षीय शंकर सैन ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली.  युवक ने करीब 9 बजे झील से झलांग लगाई थी. इस घटना के बाद मौके पर अफरा- तफरी मच गई.  पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और झील में रेस्क्यू अभियान शुरू किया, लेकिन अंधेरा होने के कारण बचाव दल को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. युवक को किसी तरह निकाला गया लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
बयाना: सूखे कुएं में छिपा था 5 करोड़ की दवाइयों का जखीरा, 274 कार्टन बरामद
बयाना: सूखे कुएं में छिपा था 5 करोड़ की दवाइयों का जखीरा, 274 कार्टन बरामद
राजस्थान
जोधपुर: पुलिस दबिश के दौरान तीसरी मंजिल से गिरा युवक, मौत के बाद हंगामा
जोधपुर: पुलिस दबिश के दौरान तीसरी मंजिल से गिरा युवक, मौत के बाद हंगामा
राजस्थान
जयपुर में कांग्रेस नेता की यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, लगाए गंभीर आरोप
जयपुर में कांग्रेस नेता की यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, लगाए गंभीर आरोप
राजस्थान
डूंगरपुरः किराए के कमरे में छप रहे थे 'नकली नोट', जाली करेंसी के साथ 2 गिरफ्तार
डूंगरपुरः किराए के कमरे में छप रहे थे 'नकली नोट', जाली करेंसी के साथ 2 गिरफ्तार
बयाना: सूखे कुएं में छिपा था 5 करोड़ की दवाइयों का जखीरा, 274 कार्टन बरामद

कड़ी मशक्कत से युवक को निकाला गया

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवक ने झील से छलांग लगा दी थी. इस घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी थी. रेस्क्यू टीम और गोताखोरों ने बचाव अभीयान शुरू किया, लेकिन अंधेरे के कारण बचाव अभियान काफी समय लग गया.  करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने युवक को झील से बाहर निकाला और नाव पर उसे बाहर लेकर आये. वो उस समय बेहोशी की हालत में था तो उसे पास के सेटेलाइट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने  उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान शंकर सेन के रूप में हुई है. 

मामले की जांच शुरू

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. शंकर ने झील में छलांग क्यों लगाई, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है. जानकारी के मुताबिक उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी और उसकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. 

राजस्थान में GenZ आंदोलन का असर, अगले वित्तीय वर्ष में अगल से बनेगा यूथ बजट

 

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 01 Oct 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS Amer News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
बयाना: सूखे कुएं में छिपा था 5 करोड़ की दवाइयों का जखीरा, 274 कार्टन बरामद
बयाना: सूखे कुएं में छिपा था 5 करोड़ की दवाइयों का जखीरा, 274 कार्टन बरामद
राजस्थान
जोधपुर: पुलिस दबिश के दौरान तीसरी मंजिल से गिरा युवक, मौत के बाद हंगामा
जोधपुर: पुलिस दबिश के दौरान तीसरी मंजिल से गिरा युवक, मौत के बाद हंगामा
राजस्थान
जयपुर में कांग्रेस नेता की यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, लगाए गंभीर आरोप
जयपुर में कांग्रेस नेता की यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, लगाए गंभीर आरोप
राजस्थान
डूंगरपुरः किराए के कमरे में छप रहे थे 'नकली नोट', जाली करेंसी के साथ 2 गिरफ्तार
डूंगरपुरः किराए के कमरे में छप रहे थे 'नकली नोट', जाली करेंसी के साथ 2 गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फ्लाई दुबई ने इजराइल के लिए सस्पेंड की उड़ानें, कहा- 'माफी मांगते हैं कि...'
फ्लाई दुबई ने इजराइल के लिए सस्पेंड की उड़ानें, कहा- 'माफी मांगते हैं कि...'
महाराष्ट्र
‘मराठी हमारी मां, बाकी भाषाएं...’, भाषा विवाद पर बोले CM देवेंद्र फडणवीस
‘मराठी हमारी मां, बाकी भाषाएं...’, भाषा विवाद पर बोले CM देवेंद्र फडणवीस
इंडिया
'नए वोटर्स को नहीं देनी होगी मां-बाप की डिटेल', SIR पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
'नए वोटर्स को नहीं देनी होगी मां-बाप की डिटेल', SIR पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
तमिल सिनेमा
बुधवार को घटी ‘द पैराडाइज’ की कमाई, लेकिन बन गई तेलुगु की साल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- 7 दिनों का कलेक्शन
बुधवार को घटी ‘द पैराडाइज’ की कमाई, लेकिन साल की टॉप 5 तेलुगु फिल्मों में की एंट्री
क्रिकेट
IND vs SL Semi-Final Live Score: श्रीलंका ने जीता टॉस, भारत की पहले बल्लेबाजी; वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग 11 में शामिल
LIVE: श्रीलंका ने जीता टॉस, भारत की पहले बल्लेबाजी; वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग 11 में शामिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की पत्नी की अखिलेश यादव से मुलाकात, राज्यसभा के तीसरे सपा प्रत्याशी पर चर्चा
आजम खान की पत्नी की अखिलेश यादव से मुलाकात, राज्यसभा के तीसरे सपा प्रत्याशी पर चर्चा
इंडिया
भारत के पायलट माछर के लिए इजरायली राजदूत कर रहे प्रार्थना, बोले- 'उनकी जिंदगी...'
भारत के पायलट माछर के लिए इजरायली राजदूत कर रहे प्रार्थना, बोले- 'उनकी जिंदगी...'
ट्रेंडिंग
रोज 8 km पैदल चल गुब्बारे बेचते हैं 70 साल के चाचा, रुला देगी कहानी
रोज 8 km पैदल चल गुब्बारे बेचते हैं 70 साल के चाचा, रुला देगी कहानी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget