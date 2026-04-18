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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानWomen Reservation Bill: बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कांग्रेस पर प्रहार, कहा- 'महिलाओं को हमेशा...'

Women Reservation Bill: बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कांग्रेस पर प्रहार, कहा- 'महिलाओं को हमेशा...'

Women’s Reservation Bill: मदन राठौड़ ने महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस को 'महिला विरोधी' बताया. उन्होंने कांग्रेस पर शाहबानो प्रकरण से लेकर अब तक महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा का आरोप लगाया.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Apr 2026 10:26 PM (IST)
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राजस्थान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से 'महिला विरोधी' करार देते हुए कहा कि उनका इतिहास हमेशा से महिलाओं के अधिकारों के प्रति उपेक्षापूर्ण रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में कांग्रेस द्वारा महिला बिल का समर्थन न करना, देश की करोड़ों बहनों के आत्मसम्मान पर करारा आघात है.

शाहबानो प्रकरण कांग्रेस की महिला विरोधी सोच का प्रमाण

राठौड़ ने शाहबानो प्रकरण का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया था, तब कांग्रेस सरकार ने संविधान में बदलाव कर उस निर्णय को निष्प्रभावी बना दिया था. यह सिर्फ एक महिला के साथ अन्याय नहीं था, बल्कि देश की करोड़ों मुस्लिम बहनों के आत्मसम्मान को कुचलने वाला कदम था." उन्होंने कहा कि इसके विपरीत भाजपा ने मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा ठोस कदम उठाए हैं.

अब 'साइलेंट वोटर' नहीं, देश की दिशा तय कर रहीं महिलाएं

राठौड़ ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने महिलाओं को सम्मानजनक जीवन देने की बजाय हमेशा उन्हें केवल एक “साइलेंट वोटर” (मूक मतदाता) के रूप में देखा. उन्होंने कहा कि आज की महिलाएं उद्योग चलाने से लेकर विज्ञान और अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं. वे अब 'साइलेंट वोटर' नहीं रही हैं, बल्कि देश का भविष्य तय करने वाली एक बड़ी शक्ति बन चुकी हैं. उन्हें विधानसभा और लोकसभा में पर्याप्त अवसर मिलना ही चाहिए.

भैरोंसिंह शेखावत और वाजपेयी जी ने की थी ऐतिहासिक पहल

भाजपा के ऐतिहासिक प्रयासों की याद दिलाते हुए राठौड़ ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत ने ही सबसे पहले पंचायतों और निकायों में महिलाओं को आरक्षण देकर राजनीतिक सशक्तिकरण की नींव रखी थी. इसी क्रम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी संसद में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए गंभीर प्रयास किए. चूंकि ऐसे विधेयकों के लिए दो-तिहाई बहुमत चाहिए होता है, इसलिए कांग्रेस से सहयोग की अपेक्षा थी, लेकिन वह हमेशा इससे बचती रही.

'वोट बैंक खिसकने के डर से डरी हुई है कांग्रेस'

राठौड़ ने दावा किया कि कांग्रेस इस बात से डरी हुई है कि यदि महिलाओं को वास्तविक राजनीतिक अधिकार मिल गए, तो उनकी पारंपरिक वोट बैंक की राजनीति ध्वस्त हो जाएगी. इसलिए वह महिला आरक्षण जैसे विषयों पर स्पष्ट समर्थन देने से कतराती है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "कांग्रेस को अब यह समझ लेना चाहिए कि देश की महिलाएं जाग चुकी हैं. वे अपने सम्मान और अधिकारों के साथ किसी भी छल-कपट को बर्दाश्त नहीं करेंगी. जो भी उनके अधिकारों में बाधा बनेगा, जनता उसे करारा जवाब देगी."

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट, जानें क्या है मामला

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 18 Apr 2026 10:26 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Politics BJP Madan Rathore RAJASTHAN NEWS
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