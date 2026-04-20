जयपुर में महिला आरक्षण बिल को लेकर सोमवार (20 अप्रैल) को सियासी माहौल पूरी तरह गरमा गया. कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने शहर में जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदेश कार्यालय से बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरीं और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस और महिला कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प देखने को मिली.

जब महिला कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर और सीएम आवास की ओर बढ़ने लगीं, तो पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया. इसके बाद स्थिति बिगड़ गई और दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई. करीब एक घंटे तक चली इस झड़प में कई बार हालात काबू से बाहर होते नजर आए.

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इस प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह कर रही थीं. दोनों नेताओं ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला और बीजेपी के झंडे भी जलाए.

कांग्रेस का सरकार पर हमला

अलका लांबा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है. उनका कहना था कि कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण की समर्थक रही है और चाहती है कि इसे तुरंत लागू किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि अब देश की महिलाएं बीजेपी की सच्चाई समझ चुकी हैं और आने वाले समय में जवाब देंगी.

बीजेपी का भी शक्ति प्रदर्शन

इसी दिन जयपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने भी महिला आरक्षण के समर्थन में मार्च निकाला. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहीं. बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए खुद को महिला सशक्तिकरण का पक्षधर बताया.

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महिला आरक्षण को लेकर अब जयपुर समेत पूरे राजस्थान में सियासी लड़ाई तेज हो गई है. कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस मुद्दे पर आमने-सामने हैं और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराने के संकेत मिल रहे हैं.