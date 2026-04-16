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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: जयपुर की मुस्लिम महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल का किया स्वागत, PM मोदी को कहा शुक्रिया

Jaipur News: जयपुर की मुस्लिम महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल का किया स्वागत, PM मोदी को कहा शुक्रिया

Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल पास होने पर जयपुर की मुस्लिम महिलाओं में भारी उत्साह है. उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि अब वे भी राजनीति में आकर देश चला सकती हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 16 Apr 2026 06:29 PM (IST)
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संसद के दोनों सदनों से पास हुए 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण बिल) ने पूरे देश की महिलाओं के भीतर एक नई उम्मीद और ऊर्जा का संचार किया है. इसी क्रम में राजस्थान की राजधानी, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, वहां की मुस्लिम महिलाओं ने भी इस ऐतिहासिक फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है. मुस्लिम महिलाओं में इस बिल को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है और उनका मानना है कि यह कानून उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा.

सियासत में कदम रखने की जगेगी ललक

जयपुर की मुस्लिम महिलाओं का दृढ़ता से मानना है कि इस बिल के लागू होने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक और दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे. उनका कहना है कि जब संसद और राज्यों की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा, तो महिला सांसद और विधायक उनकी समस्याओं को अधिक संवेदनशीलता के साथ समझेंगी. इससे उनके हक में ज्यादा बेहतर कानून और कल्याणकारी योजनाएं बन सकेंगी.

महिलाओं ने कहा कि आरक्षण मिलने से न केवल उनका आत्मविश्वास मजबूत होगा, बल्कि अल्पसंख्यक और मुस्लिम महिलाओं के भीतर भी सियासत में आने, चुनाव लड़ने और समाज का नेतृत्व करने की एक नई ललक पैदा होगी.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना

इस बड़े और ऐतिहासिक कदम के लिए पिंक सिटी की मुस्लिम महिलाओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है. उनका कहना है कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण काम था जो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन इसे धरातल पर उतारने का साहसिक कार्य वर्तमान सरकार ने किया है.

महिलाओं के मुताबिक, "प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से लगातार आधी आबादी के हित में काम कर रहे हैं, उसी कड़ी में उन्होंने महिलाओं को देश की सबसे बड़ी पंचायत में मजबूत हिस्सेदारी देने का फैसला किया है. उनकी इस पहल की वजह से आज हम भी बेझिझक संसद तक पहुंचने का सपना देख पा रही हैं."

'महिलाओं के हाथ में देश का भविष्य ज्यादा सुरक्षित'

महिला सशक्तिकरण की इस नई लहर के बीच मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महिलाएं घर चलाने में जितनी निपुण होती हैं, उतनी ही कुशल प्रशासक भी साबित हो सकती हैं. उनका पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना था कि यदि महिलाओं को समान अवसर और सही राजनीतिक मंच मिले, तो वे पुरुषों के मुकाबले ज्यादा बेहतर, पारदर्शी और कुशल तरीके से इस देश को चला सकती हैं. कुल मिलाकर, इस बिल ने मुस्लिम महिलाओं के सपनों को एक नई उड़ान दे दी है.

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Published at : 16 Apr 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
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