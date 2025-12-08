राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले नेताओं को हर कदम संभलकर रखना पड़ता है. जरा सी चूक कभी-कभी बड़ा मुद्दा बन जाती है. इसी तरह का मामला महिला कांग्रेस की ब्यावर जिलाध्यक्ष इशिका जैन का सामने आया है, जिनकी एक पिस्टल पकड़े तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. तस्वीर सामने आते ही स्थानीय सियासत में हलचल बढ़ गई.

स्थानीय नेताओं में नाराजगी

इशिका जैन को मई 2025 में महिला कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाया गया था. उनकी नियुक्ति के बाद से ही उन्हें स्थानीय स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में यह वायरल तस्वीर उनके विरोधियों के लिए मुद्दा बन गई.

तस्वीर उनके व्हाट्सऐप प्रोफाइल पर भी लगी हुई बताई गई, जिससे नाराजगी और बढ़ गई. स्थानीय नेताओं ने कहा कि जब खुद नेता हथियार के साथ फोटो लगाएंगे, तो आम जनता तक क्या संदेश जाएगा? कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें पार्टी की छवि को नुकसान पहुँचा सकती हैं और नेताओं को इससे बचना चाहिए.

फोटो असल नहीं, फिल्म का पोस्टर

लेकिन जब तस्वीर की सच्चाई सामने आई तो मामला एकदम पलट गया. जांच में पता चला कि यह पिस्टल वाली फोटो असल में एक मूवी के पोस्टर की है, जिसमें खुद इशिका जैन ने एक किरदार निभाया था.

यह फिल्म अगस्त 2025 में उनकी जिलाध्यक्ष नियुक्ति के बाद रिलीज़ हुई थी. इसी फिल्म के पोस्टर की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे कई लोग असल समझकर साझा कर रहे हैं.

जैसे ही यह जानकारी सामने आई कि तस्वीर किसी फिल्म का हिस्सा है, कई लोगों की नाराजगी शांत हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर बहस अभी भी जारी है.

यह मामला फिर एक बार ये साबित करता है कि सोशल मीडिया की दुनिया जितनी तेज है, उतनी ही संवेदनशील भी है. किसी भी बात को बिना जांचे-परखे वायरल कर दिया जाता है और अक्सर इससे गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं. नेताओं के लिए यह सीख भी है कि सार्वजनिक जीवन में उनकी हर तस्वीर, हर पोस्ट, और हर कदम लोगों की नजर में रहता है.