Video: मनचले की सरेआम चप्पलों से धुनाई, महिला को किए गंदे इशारे, राजस्थान का वीडियो वायरल

Rajasthan News: राजस्थान के सवाईमाधोपुर से एक अजीबो-गरीब लेकिन सीख देने वाली घटना सामने आई है. यहां बस स्टैंड पर एक मनचला युवक महिला से छेड़छाड़ करने लगा और उसे गंदे इशारे करने लगा. महिला ने पहले तो चुपचाप नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब युवक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो महिला का धैर्य टूट गया. उसने तुरंत अपनी चप्पल निकाली और मनचले की पिटाई शुरू कर दी.

महिला ने मनचले को सीखाया सबक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस स्टैंड पर काफी भीड़ थी. एक महिला अपनी बस का इंतजार कर रही थी, तभी वहां मौजूद युवक ने बार-बार उसके पास आकर गंदे इशारे करना शुरू कर दिया. पहले तो महिला ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे-जैसे युवक की हरकतें बढ़ीं, महिला ने साहस दिखाते हुए सबक सिखाने का फैसला लिया.

महिला ने गुस्से में युवक को पकड़कर चप्पलों से ताबड़तोड़ पीटना शुरू कर दिया. यह नजारा देखते ही वहां मौजूद लोग इकट्ठा हो गए. भीड़ ने भी महिला का समर्थन किया और युवक को घेर लिया. कुछ लोगों ने इस पूरे वाकये का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला मनचले को डंडे और चप्पलों से पीट रही है और युवक बचने की कोशिश कर रहा है.

पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया

घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची. पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मनचले अक्सर बस स्टैंड और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं को परेशान करते रहते हैं. लेकिन इस महिला ने जिस साहस के साथ जवाब दिया, वह काबिले तारीफ है.