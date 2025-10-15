हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: कार से आए लड़का-लड़की, डॉक्टर की कार पर पेट्रोल छिड़क लगा दी आग, राजस्थान का वीडियो वायरल

Video: कार से आए लड़का-लड़की, डॉक्टर की कार पर पेट्रोल छिड़क लगा दी आग, राजस्थान का वीडियो वायरल

Viral Video: राजस्थान के श्रीगंगानगर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां देर रात युवक और महिला ने मिलकर डॉक्टर की कार को पेट्रोल डालकर जला दिया. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 15 Oct 2025 03:20 PM (IST)
Rajasthan News: राजस्थान के श्रीगंगानगर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. देर रात एक युवक और महिला ने मिलकर डॉक्टर की कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पुलिस को घटना की पूरी जानकारी मिली.

पुलिस ने घटना की जांच की शुरू

वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक और महिला कार के पास आते हैं और पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं. इसके बाद दोनों अपनी कार से भाग जाते हैं. आग इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. घटना के तुरंत बाद आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक कार का नुकसान हो चुका था.

 
 
 
 
 
स्थानीय पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी. सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी युवक की पहचान कर ली है. फिलहाल दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस ने बताया कि घटना के पीछे किसी प्रकार की व्यक्तिगत दुश्मनी या धमकी का मामला है.

डॉक्टर को मिल रही थी धमकियां

जानकारी के अनुसार, डॉक्टर अतुल बंसल को पिछले छह महीने से धमकी भरे संदेश मिल रहे थे. इन संदेशों के माध्यम से किसी ने डॉक्टर को डराने की कोशिश की थी. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या पिछले धमकियों का इस वारदात से कोई संबंध है. इस घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है. लोग डॉक्टर और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. कई लोग सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो देखकर चर्चा कर रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

Published at : 15 Oct 2025 03:20 PM (IST)
