Video: नाले से निकल सड़क पर आया 3 फीट लंबा मगरमच्छ, तेज भागता दिखा, राजस्थान का वीडियो वायरल

Rajasthan News: राजस्थान के कोटा से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. बारा रोड स्थित मॉडर्न स्कूल के पास सुबह के समय अचानक लगभग 3 फीट लंबा मगरमच्छ नाले से निकलकर सड़क पर आ गया, जिससे आसपास का माहौल एकदम अफरातफरी में बदल गया. यह घटना स्कूल के पास हुई थी, जहां सुबह लोग अपने काम और बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आ-जा रहे थे.

मगरमच्छ देखकर लोगों का निकला दम!

जैसे ही मगरमच्छ सड़क पर दिखाई दिया, वहां मौजूद लोगों में डर फैल गया. लोग उसे देखकर एक जगह जमा हो गए और कुछ ने तो अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया. फुटपाथ पर दौड़ते मगरमच्छ को देखकर बच्चों और राहगीरों में भी घबराहट देखने को मिली.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

स्थानीय लोगों ने बताया कि मगरमच्छ नाले से निकलकर अचानक सड़क पर आ गया था. यह देखकर कुछ लोग तुरंत सुरक्षा की दिशा में सोचने लगे. वहां मौजूद कुछ बहादुर स्थानीय लोगों ने मिलकर मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की. उन्होंने सावधानीपूर्वक मगरमच्छ को पकड़कर नाले में छोड़ दिया, जिससे वह सुरक्षित स्थान पर चला गया और किसी को चोट नहीं आई.

वन विभाग को दी गई सूचना

घटना स्थल पर वन विभाग के कर्मचारी भी जल्द ही पहुंचे. उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और लोगों को सुरक्षा निर्देश दिए. वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह कोई असामान्य घटना नहीं है, क्योंकि शहर के पुराने नालेों और नालों से कभी-कभी छोटे मगरमच्छ निकल आते हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे समय में घबराने की बजाय सावधानी बरतें और तुरंत विभाग को सूचना दें. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है.