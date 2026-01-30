राजस्थान के भरतपुर में एक बार फिर राजपरिवार का पुराना विवाद सुर्खियों में आ गया है. इस बार मामला सिर्फ पारिवारिक नहीं, बल्कि रियासतकालीन सम्मान और प्रतीक से जुड़ा है. कांग्रेस सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और भरतपुर के पूर्व राजपरिवार के सदस्य विश्वेन्द्र सिंह ने खुले शब्दों में ऐलान कर दिया है कि 13 फरवरी को वे खुद मोती महल पहुंचकर रियासतकालीन झंडा फहराएंगे. उनका कहना है कि “किसी में हिम्मत हो तो रोक कर दिखा दे.”

5 साल से चल रहा है पारिवारिक विवाद

भरतपुर रियासत के पूर्व राजपरिवार में पिछले करीब 5 वर्षों से आपसी विवाद चला आ रहा है. यह विवाद विश्वेन्द्र सिंह, उनकी पत्नी और बेटे के बीच बताया जा रहा है. समय-समय पर यह मामला सार्वजनिक होता रहा है, लेकिन हाल के महीनों में झंडे को लेकर विवाद और गहरा गया है.

अगस्त में बदला गया था झंडा

अगस्त महीने में मोती महल पर लगे रियासतकालीन झंडे को हटाकर युद्ध भूमि में प्रयुक्त होने वाला झंडा लगा दिया गया था. इसके बाद भरतपुर और डीग क्षेत्र की सरदारियों ने जगह-जगह पंचायतें कीं. इन बैठकों में तय हुआ कि 21 सितंबर को मोती महल पर फिर से रियासतकालीन झंडा फहराया जाएगा.

हालांकि 21 सितंबर से पहले ही मोती महल पर तिरंगा झंडा लगा दिया गया. इसके बाद विश्वेन्द्र सिंह ने प्रस्तावित झंडा फहराने का कार्यक्रम और महापंचायत स्थगित कर दी. लेकिन विवाद यहीं नहीं रुका.

21 सितंबर की रात सिनसिनी निवासी मनुदेव ने कथित तौर पर मोती महल के पीछे का गेट गाड़ी से तोड़ दिया और परिसर में घुस गया. अगले दिन, 22 सितंबर को मोती महल से झंडा हटा दिया गया. फिलहाल महल पर कोई भी झंडा नहीं लगा है.

13 फरवरी को झंडा फहराने का ऐलान

विश्वेन्द्र सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि पारिवारिक विवाद सुलझने की कगार पर था, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे द्वारा अब तक रियासतकालीन झंडा नहीं लगाए जाने से मामला फिर उलझ गया.

उन्होंने साफ कहा कि अगर परिवार के लोग झंडा नहीं लगाते हैं, तो वे खुद 13 फरवरी को महाराजा सूरजमल के जन्मदिन पर मोती महल जाकर झंडा फहराएंगे.

'रस्सी काट दी गई, फिर भी फहराऊंगा'

विश्वेन्द्र सिंह ने यह भी कहा कि भले ही झंडे की रस्सी और तार काट दिए गए हों, फिर भी वे झंडा फहराकर आएंगे. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, “मुझे रोकने की किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए.” इस ऐलान के बाद एक बार फिर भरतपुर में सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई है.