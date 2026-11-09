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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'विरोधियों को राम की याद आना मजबूरी', अखिलेश यादव पर VHP का तंज

'विरोधियों को राम की याद आना मजबूरी', अखिलेश यादव पर VHP का तंज

सपा चीफ अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर सियासत जारी है. इसको लेकर अब विश्व हिंदू परिषद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. VHP प्रवक्ता आमितोष पारीक ने इसे राजनीतिक मजबूरी करार दे दिया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 09 Nov 2026 07:21 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अयोध्या जाने वाले हैं. इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है. अखिलेश यादव के अयोध्या जाने पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रतिक्रिया आई है. VHP प्रवक्ता अमितोष पारीक का कहना है कि भगवान राम सबको माफ कर देते हैं, लेकिन उन्हें कतई माफ नहीं करते जिनके हाथ खून से रंगे होते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि राम विरोधियों को भगवान राम की याद आना उनकी राजनीतिक मजबूरी है. अखिलेश यादव को भगवान राम की याद तो आ रही है, लेकिन भगवान कृष्ण की क्यों नहीं आती? अगर उन्हें भगवान कृष्ण की भी याद आती है तो वह शाही ईदगाह मस्जिद के अस्तित्व को क्यों नहीं नकारते?

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'अखिलेश यादव कतई हिंदू नहीं'

प्रवक्ता अमितोष पारीक ने आगे कहा, "अखिलेश यादव कतई हिंदू नहीं है और उनकी लाल टोपी का रंग भी राम भक्तों के खून से रंगा हुआ है. उनका अयोध्या दर्शन सिर्फ दिखावा है. वह सिर्फ चादर चढ़ाना जानते हैं." उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव जैसे लोग राम को मिथ्या मानते हैं. वह राजनीतिक फायदे के लिए अयोध्या तो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि आज का हिंदू यह जानता है कि आप राम के कितने साथ हैं.

अमितोष ने आगे कहा कि अखिलेश यादव हिंदुओं को मूर्ख समझना बंद कर दें. अयोध्या के हिंदू कतई उनका स्वागत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अखिलेश यादव और उनके परिवार व पार्टी के अपराध का पता है. आज वह भगवान राम की शरण में जा रहे हैं, कल को उन्हें भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा और भोले की नगरी काशी में भी ऐसे ही जाना पड़ेगा.

मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर दी प्रतिक्रिया

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा दीपावली की तुलना ईद से किए जाने पर विश्व हिंदू परिषद भड़क गई. VHP प्रवक्ता अमितोष पारीक ने बयान को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे और उनकी पार्टी को हिंदू विरोधी और देश विरोधी करार दिया है. उन्होंने कहा है कि यह जुबान फिसलने का मामला नहीं, बल्कि जानबूझकर दिया गया बयान है. 

उन्होंने कहा कि यह लोग बार-बार हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं. हिंदू समाज ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा. वक्त आने पर अपने वोट की ताकत से ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देगा. अमितोष ने यह भी कहा कि लगातार हिंदू विरोधी बातें करने और बयान देने वाली कांग्रेस को देश जवाब दे रहा है और 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में भी मुंहतोड़ जवाब देगा. 

प्रवक्ता अमितोष पारीक का कहना है कि कांग्रेस के किसी नेता ने कभी ईद की तुलना दिवाली से नहीं की. यह बाबर की मज़ार पर माथा टेकने वाले लोग हैं. इन्हें हमेशा हिंदुओं से दिक्कत रहती हैं. खरगे और कांग्रेस के लोग अगर माफी भी मांगेंगे तब भी ना तो हिंदू इन्हें माफ करेगा और ना ही देश माफ करेगा.

VHP प्रवक्ता अमितोष पारीक के मुताबिक खरगे ने यह बयान न सिर्फ जानबूझ कर दिया है बल्कि मजबूरी में भी दिया है, क्योंकि उन्हें कांग्रेस की विचारधारा पता है. उन्हें पता है कि वह हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलकर ही कांग्रेस में बने रह सकते हैं और उनकी कुर्सी बची रह सकती है.

सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले VHP प्रवक्ता?

कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब में 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने पर आंखों में आंसू आने वाली बात पर भी विश्व हिंदू परिषद ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है. प्रवक्ता अमितोष पारीक ने कहा है कि सोनिया गांधी की आंखों में तब आंसू क्यों नहीं आते, जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल किया जाता है. तब आंसू क्यों नहीं आते जब बंगाल में बहुसंख्यक हिंदू अपना त्यौहार नहीं मना सकते थे. 

उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और उनकी पार्टी के लोग सिर्फ बाबरी को गिराए जाने और बाटला हाउस एनकाउंटर पर ही आंसू क्यों बहाते हैं. खरगे और सोनिया की बातें सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि कांग्रेस की मानसिकता और उसकी विचारधारा है. कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं को आपस में लड़ने और बांटने का काम किया है. 

उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है तब कांग्रेस के लोग चुप रहते हैं. लेकिन जब सहारनपुर और उज्जैन में अवैध तरीके से बनी मस्जिद गिराई जाती है, उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं. कांग्रेस के लोग मुसलमानों के भी हमदर्द नहीं है. इन्होंने मुसलमान के लिए भी कुछ नहीं किया है.

सपा सांसद सनातन पांडेय के बयान पर क्या कहा?

सपा सांसद सनातन पांडेय ने कारसेवकों पर गोली चलाने को सही ठहराया है. इस पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता अमितोष पारीक का कहना है कि सपा सांसद सनातन पांडेय ने कार सेवकों पर गोली चलाने को जिस तरह से सही बताया है, वही समाजवादी पार्टी की असली सच्चाई है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 09 Nov 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
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