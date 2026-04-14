वर्ल्ड क्लास सिटी कही जाने वाली राजस्थान की राजधानी जयपुर में महिलाओं के साथ सरेआम छेड़खानी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है. चलती बाइक पर छेड़खानी का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब दिन दहाड़े एक गर्भवती महिला के साथ छेड़खानी के वायरल वीडियो ने सनसनी पैदा कर दी है.

हैरान कर देने वाली बात यह है कि करीब अठारह दिन पहले हुई इस घटना में पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन एफआईआर दर्ज कर कोई कार्रवाई करने के बजाय मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. हालांकि वीडियो के सामने आने के बाद अब न सिर्फ केस दर्ज किया गया है, बल्कि एफआईआर में लापरवाही बरतने वाले ASI समेत अन्य पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया. जबकि थाना इंचार्ज को चार्जशीट दी गई है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, छेड़खानी की इस घटना का वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि 25 मार्च को शाम करीब 6 बजे जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र के मालवीय नगर में एक गर्भवती महिला फोन पर किसी से बात करते हुए की गली में जा रही है. उसके पीछे दाढ़ी रखे हुआ एक शख्स भी पैदल ही गली में चलता हुआ नजर आता है. कुछ देर बाद आरोपी शख्स तेज कदमों से आगे बढ़ता है और महिला को पीछे से दबोच लेता है.

अचानक हुई इस घटना से महिला हैरान रह जाती है और वह चीखने लगती है. महिला चीखते हुए आरोपी युवक को अपशब्द कहती है. महिला पहले तो आरोपी युवक को दौड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन गली में पड़े हुए ईंट का एक टुकड़ा उठा लेता है. इससे महिला डर जाती है और गली में सामने की तरफ दौड़ लगा देती है.

लापरवाही बरतने वाले ASI औ कांस्टेबल सस्पेंड

हैरान कर देने वाली बात यह है कि 25 मार्च को हुई इस घटना के अगले ही दिन पीड़ित महिला ने परिवार वालों के साथ जवाहर सर्किल पुलिस स्टेशन जाकर लिखित शिकायत की. पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बजाय सिर्फ औपचारिकता निभाई और कोई कार्रवाई नहीं की. बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अब गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही लापरवाही बरतने वाले ड्यूटी ऑफिसर ASI महेश चंद और हेड कांस्टेबल अंगद राम को सस्पेंड कर दिया गया है. इसके अलावा जवाहर सर्किल थाने के प्रभारी आशुतोष सिंह को चार्जशीट किया गया है.

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आरोपी पर पहले भी कई छेड़खानी के आरोप

मामले में पुलिस हरकत में जरूर आई है लेकिन अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. अब तक की पुलिस जांच में यह सामने आया है कि आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला है. उसका नाम राज गुर्जर है और वह जयपुर के मालवीय नगर में संचालित होने वाले एक स्पा सेंटर में काम करता है. आरोप है कि वह पहले भी कई महिलाओं के साथ छेड़खानी कर चुका है.

बहरहाल सोशल मीडिया पर जयपुर का यह मामला काफी सुर्खियों में है. विपक्षी पार्टियां भी इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साध रही हैं. महिलाओं के साथ हो रही छेड़खानी की कई घटनाओं ने वर्ल्ड क्लास सिटी कहे जाने वाले जयपुर में महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं.

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