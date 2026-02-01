राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के मीडिया सलाहकार महेंद्र भारद्वाज ट्रेन के टॉयलेट में फंस गए. इस दौरान वह चिल्लाते रहे गेट तोड़ो वरना मौत हो जाएगी. इस बीच उनका दम घुटने की भी नौबत आ गई थी.

यह मामला कोटा-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस ट्रेन का है. महेंद्र भारद्वाज शुक्रवार (30 जनवरी 2026) की शाम ट्रेन संख्या 22981 में कोटा से जयपुर लौट रहे थे. सवाईमाधोपुर के पास वे ट्रेन के टॉयलेट में फंस गए. करीब एक घंटे तक वे अंदर बंद रहे और इस दौरान उनका दम घुटने की नौबत आ गई.

महेंद्र भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर किया अपना दर्द साझा

महेंद्र यादव के मुताबिक करीब एक घंटे तक वे वहां बंद रहे और बाहर निकलने की कोशिश करते रहे. इस बीच अंदर फंसने के दौरान उनके लिए स्थिति कठिन हो गई और उन्होंने चिल्लाकर लोगों को दरवाजा तोड़ने के लिए कहा.

इसके बाद अधिकारियों ने दरवाजे को तोड़कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया. बता दें कि उन्हें किसी भी तरह की गंभीर चोट नहीं आई है. वहीं इस घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. यह घटना ट्रेन के रख-रखाव और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करती है.

वीडियो में खराब नजर आया लॉक

महेंद्र भारद्वाज द्वारा शेयर किए गए वीडियो में साफतौर पर देखा जा सकता है कि टॉयलेट के दरवाजे का लॉक खराब है. महेंद्र भारद्वाज बार-बार लॉक को घुमा रहे हैं, लेकिन लॉक फंस गया. जिससे उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी. बता दें कि जब वे ट्रेन के टॉयलेट में गए, तो वहां के दरवाजे का लॉक अचानक जाम हो गया.

उन्होंने उसे खोलने की काफी कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ. इसके बाद उन्होंने कर्मचारियों को इसकी सूचना दी. काफी देर बाद कर्मचारी उन्हें निकालने के लिए पहुंचे. फिलहाल इस मामले ने तूल पकड़ ली है. इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.