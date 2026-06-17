जोधपुर: थाने में पूछताछ के दौरान युवक की मौत से मचा हड़कंप, परिजनों ने उठाए सवाल, जांच शुरू

राजस्थान के जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट वेस्ट के बासनी पुलिस थाना में पूछताछ के लिए बुलाए गए 30 वर्षीय अमृत दास की मौत के बाद मामला गंभीर रूप लेता जा रहा है. युवक को एक लापता महिला के मामले की जांच के सिलसिले में थाने बुलाए गया था. युवक ने पुलिस थाने में आत्महत्या की कोशिश करते हुए सल्फास खा लिया. इसके बाद उस युवक को एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

अब इस मामले में युवक के परिजनों ने महिला के 5 परिजनों व पुलिस पर युवक के साथ मारपीट करने और धमकाने का आरोप लगाया है. घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है और सभी अब मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहे हैं.

पुलिस के अनुसार, एक महिला की गुमशुदगी दर्ज होने के बाद उसकी कॉल डिटेल्स की जांच की गई. जांच में सामने आया कि महिला की सबसे अधिक बातचीत अमृत दास से हुई थी और उसकी आखिरी कॉल भी अमृत दास को की गई थी. इसी आधार पर उसे पूछताछ के लिए बासनी थाने बुलाया गया था.

पूछताछ के दौरान खाया जहर

एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ADCP) जोधपुर वेस्ट नरेंद्र सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान अमृत दास ने महिला के बारे में जानकारी होने से इनकार किया. इसी बीच उसने कथित रूप से अपने पास रखी सल्फास की पुड़िया निकालकर खा ली. हालत बिगड़ने पर पुलिसकर्मी उसे तत्काल एम्स अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

घटना थाने के अंदर होने के कारण मामले को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचना दी गई. मजिस्ट्रेट ने अस्पताल पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की. पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है और संबंधित कमरे को जांच पूरी होने तक सुरक्षित रखा गया है. थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी सुरक्षित कर ली गई है. पुलिस ने न्यायिक और विभागीय जांच शुरू करने की बात कही है.

परिजनों ने पुलिस पर उठाए सवाल

दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने पुलिस की कहानी पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि अमृत दास के साथ थाने में मारपीट की गई थी. परिजनों का कहना है कि यदि युवक अपने साथ सल्फास लेकर आया था तो थाने में प्रवेश के दौरान उसकी तलाशी क्यों नहीं ली गई. उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है.

घटना के बाद एम्स अस्पताल और बासनी थाने के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण और समाज के लोग जुट गए. स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच करने की बात कह रही है, जबकि परिजन मामले की सच्चाई सामने आने की मांग पर अड़े हुए हैं.

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