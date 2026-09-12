कोटा: वार्ड 51 में फर्जी मतदान पर बवाल, थाने के बाहर जुटी भीड़

कोटा नगर निगम चुनाव के दौरान शुक्रवार को वार्ड नंबर 51 में मतदान को लेकर हंगामा खड़ा हो गया. ये हंगामा तब हुआ जब स्थानीय लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी के एक समर्थक पर मतदान केंद्र में संदिग्ध तरीके से प्रवेश कर मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया.

आरोपों के बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने युवक को पकड़कर आरकेपुरम थाने भिजवा दिया. घटना की जानकारी फैलते ही बीजेपी विधायक संदीप शर्मा नेताओं और कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आरकेपुरम थाने पहुंच गए.

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थाने के बाहर आमने-सामने दोनों पक्ष

लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के बाहर प्रदर्शन किया. इस दौरान बीजेपी पक्ष की ओर से एक पुलिसकर्मी पर भी मामले में मिलीभगत के आरोप लगाए गए. बताया जा रहा है कि आरोपों के बाद संबंधित पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.

मामले की सूचना मिलने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राखी गौतम भी मौके पर पहुंचीं. इसके बाद थाने के बाहर बीजेपी और कांग्रेस समर्थक आमने-सामने हो गए. दोनों पक्षों की मौजूदगी के चलते कुछ देर तक मौके पर तनावपूर्ण माहौल बना रहा. पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए लोगों को शांत कराया.

विधायक संदीप शर्मा ने उठाई कार्रवाई की मांग

विवाद की सूचना मिलने पर कोटा विधायक संदीप शर्मा भी आरकेपुरम थाने पहुंचे. उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली और मतदान प्रक्रिया में कथित हस्तक्षेप की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की. विधायक ने मौके पर मौजूद लोगों से भी घटनाक्रम की जानकारी ली.

फिलहाल पुलिस ने संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. आरकेपुरम थाना पुलिस मतदान केंद्र पर हुए घटनाक्रम, युवक के प्रवेश और लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि फर्जी मतदान हुआ था अथवा मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था.

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