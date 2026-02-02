'फियरलेस फ्यूचर की रखी जाएगी नींव', CM भजनलाल शर्मा ने की बजट की जमकर तारीफ

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार के बजट की जमकर सराहना की है. उन्होंने कहा कि यह बजट नए भारत की सोच को दिखाने वाला है और देश को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा. मुख्यमंत्री के मुताबिक, यह बजट विकास, विश्वास और भविष्य की मजबूत नींव रखता है.

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस बजट में युवाओं के लिए काफी कुछ है. शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नए अवसरों पर फोकस किया गया है. इससे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और वे देश के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकेंगे.

महिलाओं के सशक्तिकरण पर खास जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण को खास प्राथमिकता दी गई है. महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़ी योजनाएं महिलाओं को मजबूत बनाएंगी और समाज में उनकी भागीदारी और बढ़ेगी.

सीएम ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार की दिशा दिखाई गई है. बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था से आम जनता को सीधा फायदा मिलेगा और जीवन स्तर में सुधार होगा.

पर्यटन, निवेश और खनन को बढ़ावा

सीएम भजनलाल शर्मा के अनुसार, बजट से पर्यटन, निवेश और खनन जैसे क्षेत्रों को गति मिलेगी. इससे राज्यों के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह बजट देश को “फियरलेस फ्यूचर” की ओर ले जाने वाला है. इससे भारत आर्थिक रूप से और मजबूत होगा और वैश्विक मंच पर देश का आत्मविश्वास बढ़ेगा.

पीएम मोदी और वित्त मंत्री का जताया आभार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट के लिए नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह बजट देश की जरूरतों और संभावनाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इससे विकास को नई दिशा मिलेगी.