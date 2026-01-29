सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर गुरुवार (29 जनवरी) को रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख (19 मार्च 2026) तय की है. नए नियमों पर रोक के बाद अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष एस.डी. शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जो रोक लगाई है उसका हम स्वागत करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट पूरी स्थिति को समझता है और उसका सम्मान हम सभी लोग करते हैं.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि लेकिन जो कानून बनाया है वह लोकसभा से ही वापस होगा. इसलिए जिस जगह से यह कानून समाप्त होना है, तब तक पूरा सवर्ण समाज एक है. उन्होंने आगे कहा कि जब तक यह कानून वापस नहीं होता, तब तक हम इसके लिए यह लड़ाई जारी रखेंगे.

उन्होंने एक बार फिर कहा कि हम निश्चित रूप से कोर्ट का सम्मान करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि सभी सवर्ण समाज इस बात की उम्मीद करता है कि कोर्ट न्याय करेगा. इस वजह से ही न्याय के लिए हम लोग कोर्ट गए.

कोर्ट ने नए नियमों पर क्या कहा?

उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के हालिया नियम के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी. इन याचिकाओं में दलील दी गई थी कि आयोग ने जाति-आधारित भेदभाव की गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई है और कुछ श्रेणियों को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा है.

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. बागची की पीठ ने विनियमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किए. उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए सभी संस्थानों द्वारा 'समानता समितियां' गठित करने को अनिवार्य बनाने संबंधी नए नियम 13 जनवरी को अधिसूचित किए गए थे.

क्या है यूजीसी के नए नियमों पर हो रहे विरोध की वजह

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 में यह अनिवार्य किया गया है कि इन समितियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय से तथा दिव्यांग एवं महिला सदस्य शामिल होने चाहिए.

नया विनियम यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2012 का स्थान लेने के लिए अधिसूचित किया गया था. 2012 के नियम मुख्य रूप से परामर्श वाली प्रकृति के थे. इन नियमों के खिलाफ देश में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें छात्र समूहों और संगठनों ने इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की.