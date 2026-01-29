जयपुर: UGC पर SC के फैसले का राजपूत करणी ने सेना ने किया स्वागत, लेकिन जारी रहेगा आंदोलन, जानें वजह
UGC Controversy: राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार अपने लेवल पर इसे वापस नहीं लेती है.
यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के फैसले पर राजपूत करणी सेना ने संतुष्टि जताई है. अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि यह सिर्फ लॉलीपॉप है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फिर भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट का आभार जता रहे हैं.
महिपाल सिंह मकराना ने ये भी कहा कि नए नियम के विरोध में हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा, आंदोलन को रोक नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार अपने लेवल पर इसे वापस नहीं लेती है.
मकराना ने आगे कहा कि सरकार ने अगर इसे वापस नहीं लिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिनके अपने बच्चे नहीं हैं वह स्वर्ण के बच्चों के साथ भेदभाव करना चाहते हैं.
