UGC के नए नियम पर बवाल, करणी सेना ने दे दी चेतावनी, कहा- 'सवर्ण समाज को दबाया जा रहा'

देशभर के उच्च शिक्षा तंत्र को नियंत्रित करने वाला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) वर्ष 2026 के लिए नई गाइडलाइन लेकर आया है. UGC-2026 में किए गए कुछ अहम बदलावों को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध शुरू हो गया है. बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में इसे लेकर छात्रों और सामाजिक संगठनों में रोष देखा जा रहा है.

UGC के ये नियम 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर लागू होंगे. अब तक अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों के लिए बने विशेष प्रावधानों में पहली बार OBC वर्ग को भी नए सख्त नियमों के दायरे में शामिल किया गया है.

जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव का आरोप

UGC-2026 में दो प्रमुख बदलावों को लेकर स्वर्ण (जनरल) वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है. विरोध करने वालों का कहना है कि केवल जनरल कैटेगरी से होने के कारण छात्रों को दोषी मान लिया जाएगा और सख्त कानूनी प्रावधानों के चलते वे झूठे मामलों में भी फंस सकते हैं.

शिक्षाविदों की राय, भ्रम फैलाया जा रहा

जोधपुर के वरिष्ठ शिक्षाविद प्रो. डॉ. क्षितिज महर्षि ने कहा कि "लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन UGC-2026 को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है." उन्होंने आगे कहा, "यह गाइडलाइन देशभर के पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों के अध्ययन के बाद लाई गई है. अगर भविष्य में इसमें बदलाव की जरूरत पड़ी, तो केंद्र सरकार उसमें संशोधन कर सकती है."

मारवाड़ राजपूत महासभा का विरोध

मारवाड़ राजपूत महासभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने UGC-2026 को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा, "इस नियम में स्वर्ण समाज को दबाया जा रहा है. यदि जल्द बदलाव नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे." उन्होंने कहा, "जनरल होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन यह कानून हमें झूठे मामलों में फंसा सकता है."

करणी सेना का पुरजोर विरोध

करणी सेना के जोधपुर अध्यक्ष मानसिंह मेड़तिया ने कहा, "यह कानून सवर्ण समाज को दबाने के लिए लाया गया है. हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जल्द रणनीति बनाकर प्रदर्शन करेंगे." सामाजिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर इन नियमों में बदलाव नहीं किया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे.

NSUI का समर्थन

UGC-2026 को लेकर NSUI जिला अध्यक्ष डॉ. बबलू सोलंकी ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि "यह एक्ट 15 जनवरी से लागू हुआ है और विश्वविद्यालयों में बढ़ रही हिंसा के आंकड़ों के आधार पर ही इसे लाया गया है." उन्होंने कहा, "जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी. झूठे मामलों की आशंका को लेकर एक समिति बनाई जाएगी, जो निष्पक्ष निर्णय लेगी."

भाजपा नेता: भ्रम की स्थिति, जल्द होगा दूर

पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि "UGC-2026 को लेकर जो विरोध हो रहा है, वह भ्रम की स्थिति है. यह भ्रम जल्द ही दूर हो जाएगा." उनका कहना है कि लोगों को सही जानकारी मिलने के बाद विरोध अपने आप शांत हो जाएगा.

विवाद के मुख्य बिंदु

विरोधियों के तर्क:

- जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव

- झूठे मामलों में फंसने का खतरा

- स्वर्ण समाज को दबाने की साजिश

- कानूनी प्रावधान बहुत सख्त

समर्थकों के तर्क:

- विश्वविद्यालयों में बढ़ती हिंसा रोकने के लिए जरूरी

- पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों के आधार पर बनाया गया

- निष्पक्ष समिति झूठे मामलों की जांच करेगी

- केवल गलत करने वालों को सजा मिलेगी

कई राज्यों में विरोध

बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में इस गाइडलाइन को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. छात्र संगठन और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं. सामाजिक संगठनों ने कहा है कि वे जल्द ही एक बड़ी रणनीति तैयार करेंगे और यदि सरकार ने इन नियमों में बदलाव नहीं किया तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे.

विरोध कर रहे संगठनों ने सरकार से मांग की है कि UGC-2026 की गाइडलाइन के विवादित प्रावधानों पर स्पष्टीकरण दिया जाए और जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ होने वाले कथित भेदभाव को दूर किया जाए.