राजस्थान: अपराध पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का अजब बयान, 'सृष्टि के सृजन से ही दो शक्तियां'

राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे. मंत्री झाबर सिंह खर्रा भरतपुर में शहरी सेवा शिविर-2025 में लाभार्थी वितरण कार्यक्रम में भाग लेकर लाभार्थियों को पट्टा वितरण किये, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक दिए हैं.

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से वार्ता करते हुए राजस्थान में बढ़ते अपराध को लेकर पूछे गए सवाल पर अजीबों गरीब जवाब दिया. वह बोले की जब से सृष्टि का सृजन हुआ है तब से आज तक हमेशा से दो प्रकार की शक्तियां सदाचारी और अनाचारी विधमान रही है. लेकिन राजस्थान की भाजपा सरकार अपराधियों,भू माफियाओं और पेपर चोरी को लेकर सख्त है. आमजन जनता का निरंतर सहयोग मिलता रहे तो हम इन अपराधियों पर शिकंजा कसने में सफल होंगे.

खांसी के सिरप से हुई मौतों को लेकर क्या बोले मंत्री खर्रा

मंत्री खर्रा ने प्रदेश में खांसी के सिरप को पीने से हुई बच्चों की मौतों को लेकर कहा की राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर जिसकी जिम्मेदारी थी उसको निलंबित किया जा चुका है. उच्च स्तरीय जांच समिति बना दी गई है जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद इसमें जो भी दोषी होगा चाहे दवा कम्पनी दोषी हो चाहे दूसरा व्यक्ति दोषी हो चाहे अन्य कोई कारण रहे हो उन सबके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी.

नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की क्या है रिपोर्ट

नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान दलित अत्याचार के मामले में नंबर वन पर है वहीँ साइबर ठगी आंकड़ों में बढ़ौतरी हुई है. लेकिन मंत्री खर्रा का कहना है कि पिछले कालखंड और इस कालखंड को देखेंगे तो इस बार अपराध के आंकड़ों में कमी आई है. यह सरकार की शक्ति का ही परिणाम है. लेकिन बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने में थोड़ा समय तो लगता है. आने वाले समय में प्रदेश में एक बेहतर कानून व्यवस्था देखने को मिलेगी.