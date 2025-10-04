राजस्थान: CM भजनलाल शर्मा 128 नई बसों को दिखाएंगे हरी झंडी, केटरिंग सुविधा का भी करेंगे शुभारंभ
Rajasthan News: CM भजनलाल शर्मा 128 नई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे, जो नई तकनीक से लैस हैं. वे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'आपणी बस-राजस्थान रोडवेज' सेवा और डीलक्स बसों में केटरिंग सुविधा भी शुरू करेंगे.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आमजन को यात्रा में सुविधाजनक एवं नवीनतम तकनीकी से लैस यात्रा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. इसी क्रम में कल रविवार को मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम के तहत 128 नवीन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. साथ ही, शर्मा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा के लिए ग्रामीण बस सेवा और डीलक्स बसों में केटरिंग सुविधा का भी शुभारंभ करेंगे.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से खरीदी गई गई 128 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. ये बसें नवीनतम प्रदूषण मानक एवं तकनीकी युक्त है. इन 128 ब्ल्यू लाइन बसों का प्रदेशभर में आगारवार आवंटन किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि यात्री सुविधा के दृष्टिगत गत एक माह में निगम द्वारा कुल 300 बसों को समावेश किया गया है.
ग्रामीण बस सेवा का नाम-‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज‘
मुख्यमंत्री दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा के लिए ग्रामीण बस सेवा का शुभारम्भ भी करेंगे. योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में डीलक्स बसों का संचालन किया जाएगा और यात्रियों को राज्य सरकार अनुमत समस्त प्रकार की निःशुल्क एवं रियायती यात्राओं का लाभ देय होगा. परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 की अनुपालना में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बस संचालन रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की परिकल्पना के आधार पर करेगी. आमजन की सुविधा के लिए इन समस्त बसों का नाम ‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज‘ रखा गया है. इस योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश के आदिवासी और मरुस्थलीय सहित सभी क्षेत्रों के ग्रामीणों को यात्री परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी.
एसी बसों में केटरिंग का भी सुविधा करेंगे शुभारम्भ
शर्मा कार्यक्रम में रेल एवं हवाई यात्रा की तर्ज पर यात्रियों की सुविधा के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वोल्वो, स्कैनिया और एसी बसों में केटरिंग सुविधा का भी शुभारंभ करेंगे. डीलक्स बसों में सशुल्क कैटरिंग सुविधा के तहत यात्रियों को यात्रा के दौरान उनकी सीट पर ही पेय और खाद्य सामग्री की सुविधा उपलब्ध होगी. यात्रा के दौरान यात्रियों को सुबह, दोपहर व शाम को मैन्यू के अनुसार पेय व खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी.
