राजस्थान में लगातार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने नए साल की शुरुआत “नौ लगेज करियर अभियान” से की है. इस अभियान का मकसद यात्री वाहनों में सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करना और हादसों की वजह बन रहे कारणों को खत्म करना है.

परिवहन आयुक्त पुरूषोत्तम शर्मा के निर्देश पर जयपुर आरटीओ प्रथम के अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत ने आदेश जारी किया है. आदेश के तहत सिटी बस, स्कूल बस, स्टेट कैरिज बसों और टैक्सी समेत सभी यात्री वाहनों पर अगर लगेज कैरियर पाया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी. जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर वाहन को मौके पर ही सीज भी किया जा सकता है.

AIS मापदंडों पर सख्ती

परिवहन विभाग का कहना है कि AIS (ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स) मापदंडों के अनुसार यात्री वाहनों पर किसी भी तरह का लगेज कैरियर लगाने की अनुमति नहीं है.

इसके बावजूद कई वाहन नियमों को नजरअंदाज कर सड़कों पर दौड़ रहे हैं. विभाग के मुताबिक पिछले साल सड़क हादसों में सैकड़ों लोगों की जान गई, जिनमें से कई दुर्घटनाओं की वजह वाहन का असंतुलन रहा.

अधिकारियों का कहना है कि छत पर या पीछे लगेज रखने से वाहन का संतुलन बिगड़ जाता है. तेज रफ्तार या अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में यही असंतुलन बड़े हादसों का कारण बनता है. खासतौर पर बसों में ऊपर रखा सामान मोड़ पर पलटने का खतरा बढ़ा देता है.

बस ऑपरेटर्स में नाराजगी

इस अभियान को लेकर बस ऑपरेटर संगठनों में नाराजगी भी सामने आई है. ऑपरेटर्स का कहना है कि अगर लगेज कैरियर हटा दिए गए तो यात्रियों का सामान कहां रखा जाएगा. उनका यह भी तर्क है कि लगेज कैरियर से जुड़े काम से कई लोगों का रोजगार चलता है, जिस पर सीधा असर पड़ेगा.

परिवहन विभाग जहां सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है, वहीं निजी बस ऑपरेटर इस फैसले का विरोध करने की तैयारी में हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में विभाग और बस ऑपरेटर संगठनों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है. फिलहाल विभाग साफ कर चुका है कि अभियान आज से शुरू हो चुका है और नियम तोड़ने वालों पर बिना किसी ढील के कार्रवाई की जाएगी.