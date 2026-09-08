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राजस्थान में दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा, 1 महिला की मौत, 7 घायल

राजस्थान के भरतपुर में एक मकान की दीवार ढह गई. इसके मलबे में 7 लोग दब गए, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई है. अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है. CM भजनलाल शर्मा ने भी घायलों से मुलाकात की.

Written By : सतपाल सिंह, भरतपुर |  Updated at : 08 Sep 2026 08:25 AM (IST)
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राजस्थान के भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र में एक दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया है. दीवार के मलबे में लगभग 7 लोग दब गए और मौके पर चीख पुकार मच गई. आसपास के लोग तुरंत मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुट गए. सूचना मिलने पर सेवर थाना पुलिस पहुंची और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की टीम को मौके पर बुलाया.

SDRF और सिविल डिफ़ेंस ने रेस्क्यू चलमलबे में दबे लोगोंकोबाहर निकाला और जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा जहां पर एक महिला की मौत हो गई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना और बेहतर इलाज के निर्देश दिए. 

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मलबे में दबकर महिला की मौत

जानकारी के अनुसार, सेवर कस्बे के सिकलीगर मौहल्ले में एक दीवार गिर गई. दीवार गिरने से गली में होकर जा रही 5 महिलाएं तीन लड़के और एक लड़की दीवार के मलबे में दब गए. पुलिस और SDRF की टीम ने  मौके पर पहुंचकर सभी को मलबे से बाहर निकाला जिला अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में एक महिला को मृत घोषित कर दिया और पांच घायलों का इलाज जारी है.

कैसे हुआ हादसा?

स्थानीय निवासी संजय डांगी ने बताया कि घटना सिलीघर मोहल्ले की है. मोहल्ले की रामधकेली (60), नंदनी (16), सुनीता (45), वीरमति (55), मीरा (55), प्रेमवती (75) बिहारी जी के मंदिर जा रहे थे. जब वो एक घर के पास से गुजर रहे थे तभी अचानक उस मकान की दीवार भरभराकर ढह गई. मलबे में सभी लोग दब गए. मौके पर चीख पुकार मची तो, सभी लोग घटना स्थल की तरफ भागे. सभी को मलबा हटाकर बाहर निकाला गया और, अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में प्रेमवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

CM ने घायलों से की मुलाकात

जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी  ने बताया है कि एक निजी मकान की दीवार गिर गई है, जिसमें दबने से एक महिला की मौत हो गई और लगभग 6 अन्य घायल हो गए है. सूचना मिलन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अस्पताल पहुंचे हैं और उन्होंने निर्देश दिए है की घायलों के इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके साथ ही घयलों की जो  भी मदद होगी की जाएगी.   

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Published at : 08 Sep 2026 08:25 AM (IST)
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