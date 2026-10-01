टोंक: उम्रकैद की सजा सुनाते हुए जज ने पढ़ी कविता, हत्या का था मामला

राजस्थान के टोंक जिले में प्रेमिका की हत्या के मामले में विशेष एससी-एसटी अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इनमें हत्या का मुख्य आरोपी और उसके परिवार के तीन सदस्य शामिल हैं. खास बात यह है कि सजा सुनाते समय अदालत ने कविता की कुछ पंक्तियों के जरिए प्रेम, भरोसे और विश्वासघात की कहानी को बयां किया. जज की लिखी कविता अब चर्चा में है.

यह मामला साल 2022 का है. आरोप था कि युवक ने अपनी प्रेमिका को धोखे से जहर दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. जांच के दौरान इस मामले में आरोपी की मां, बहन और भाई की भूमिका भी सामने आई. अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों और गवाहियों के आधार पर मामले की सुनवाई आगे बढ़ी.

टोंक की विशेष एससी-एसटी अदालत की पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश आरती महेश्वरी ने मामले में मुख्य आरोपी समेत चार लोगों को दोषी माना. इसके बाद सभी चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

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जज ने कविता में बताया प्रेम और विश्वासघात का फर्क

फैसला सुनाते हुए जज ने कविता के माध्यम से कहा कि किसी निर्दोष व्यक्ति का खून व्यर्थ नहीं जाना चाहिए. कविता के जरिए उन्होंने यह संदेश भी दिया कि अपराध चाहे किसी भी रिश्ते या वजह से किया गया हो, कानून के सामने उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए. फैसले में लिखा गया कि “प्रेम कोई अपराध नहीं, पर विश्वासघात क्षम्य नहीं, न्याय का संदेश यही, निर्दोष का रक्त व्यर्थ नहीं.”

इसके बाद कविता में उस युवती के भरोसे से लेकर उसकी हत्या और मामले में सामने आए सबूतों का जिक्र किया गया. ‘जिसने जीवन भर साथ देने का वादा किया, उसी ने जीवन मिटाया’ जज की कविता में लिखा गया, “कुछ वर्षों का संबंध था, विश्वासों का संसार था, क्या पता था उस मासूम को, मौत का षड्यंत्र तैयार था. जाति के नाम पर प्रेम को विष का प्याला पिलाया, जिसने जीवन भर साथ देने का वादा किया उसी ने जीवन मिटाया.”

कविता में आरोपी के परिवार के तीन सदस्यों की भूमिका का भी जिक्र किया गया. आगे लिखा गया कि मां, भाई और बहन के साथ मिलकर मानवता को शर्मसार किया गया और प्रेमिका के भरोसे का संहार किया गया.

विसरा और एटीएम की गवाही का भी जिक्र

न्यायाधीश ने कविता में मामले से जुड़े अहम सबूतों की ओर भी इशारा किया. इसमें विसरा में मिले जहर और एटीएम से जुड़ी गवाही का जिक्र किया गया. कविता की पंक्तियां थीं, “विसरा में विष, एटीएम की गवाही, सच को कब तक छिपाएगी? न्याय की कलम अपराधियों को उनके कर्मों की सजा दिलाएगी.” इसके जरिए अदालत ने यह संदेश दिया कि सबूतों के आधार पर सच को छिपाना संभव नहीं है और कानून के सामने अपराध की जवाबदेही तय होगी.

किसान हत्याकांड में भी कविता से सुनाया था फैसला

यह पहली बार नहीं है जब न्यायाधीश आरती महेश्वरी ने किसी मामले में कविता के जरिए अपनी बात रखी हो. पिछले साल किसान की हत्या के मामले में भी उन्होंने दोषियों को सजा सुनाते समय कविता का इस्तेमाल किया था. उस समय उन्होंने लिखा था, “रात की चुप्पी में टूटी सांसों की डोर, खेतों का रखवाला हो गया सदा के लिए मौन, सत्तर बरस का श्रम, माथे पर ईमान चार अजनबी आए और छीन लिए उसके प्राण...”

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टोंक के इस फैसले में भी कविता के जरिए अदालत ने सिर्फ सजा का ऐलान नहीं किया, बल्कि प्रेम, भरोसे और इंसानी रिश्तों की जिम्मेदारी को लेकर एक संदेश देने की कोशिश की है. अदालत का फैसला यह भी बताता है कि किसी रिश्ते में विश्वासघात कर किसी की जान लेना कानून की नजर में गंभीर अपराध है.