हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानटोंक: पहले नाम पूछा फिर भड़के पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर जौनपुरिया, मुस्लिम महिलाओं से कंबल वापस लिया

टोंक: पहले नाम पूछा फिर भड़के पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर जौनपुरिया, मुस्लिम महिलाओं से कंबल वापस लिया

Sukhbir Singh Jaunapuria Controversy: पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने पूरे मामले को लेकर कहा कि यह उनका निजी कार्यक्रम था, कोई सरकारी योजना का हिस्सा नहीं था.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 23 Feb 2026 09:11 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के टोंक जिले में कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान विवाद खड़ा हो गया. मामला निवाई क्षेत्र के करेड़ा बुजुर्ग गांव का है, जहां रविवार (22 फरवरी) को पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया द्वारा कंबल बांटे जा रहे थे. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं, जिनमें मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी शामिल थीं. आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान कुछ महिलाओं से धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया और उन्हें दिए गए कंबल वापस ले लिए गए.

नाम पूछने के बाद बदले तेवर

कंबल वितरण के दौरान पूर्व सांसद ने एक महिला से उसका नाम पूछा. महिला ने अपना नाम सकुरान खान बताया. इसके बाद माहौल अचानक बदल गया. आरोप है कि पूर्व बीजेपी सांसद मुस्लिम महिला का नाम सुनते ही भड़क गए और कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, उन्हें कंबल लेने का हक नहीं है. उन्होंने महिला से कंबल वहीं छोड़ने को कहा और एक तरफ हटने के लिए कहा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

बताया जा रहा है कि इसके बाद अन्य मुस्लिम महिलाओं को भी दिए गए कंबल वापस लेने की बात कही गई. इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश भी की, लेकिन पूर्व सांसद ने इसे अपना निजी कार्यक्रम बताते हुए किसी तरह की बहस से इनकार कर दिया.

महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोप

गांव की बुजुर्ग महिला सकुरान, रजिया और जुबैदा जमी ने आरोप लगाया कि पहले उन्हें सम्मान के साथ कंबल दे दिया गया था, लेकिन जब उनकी पहचान मुस्लिम के रूप में हुई तो उनसे कंबल वापस ले लिए गए. महिलाओं का कहना है कि उन्हें काफी अपमानित महसूस हुआ.

उनका कहना है कि वे जरूरतमंद हैं और सर्दी से बचाव के लिए कंबल लेने आई थीं. धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें सार्वजनिक रूप से अलग कर दिया गया, जिससे उन्हें ठेस पहुंची.

पूर्व सांसद ने बताया निजी कार्यक्रम

पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने पूरे मामले को लेकर कहा कि यह उनका निजी कार्यक्रम था, कोई सरकारी योजना का हिस्सा नहीं था. उन्होंने कहा कि उन्हें यह अधिकार है कि वे अपने कार्यक्रम में किसे बुलाएं और किसे नहीं.

उन्होंने यह भी कहा कि इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं है. उनका कहना है कि अगर स्थानीय कार्यकर्ता किसी को बुलाकर बैठाना चाहते हैं तो बैठा सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम उनका व्यक्तिगत था.

घटना के बाद स्थानीय स्तर पर सियासी हलचल तेज हो गई है. विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि रहे व्यक्ति से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती.

हालांकि प्रशासन की ओर से अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. गांव में इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है. फिलहाल यह मामला चर्चा और आरोप-प्रत्यारोप के बीच घिरा हुआ है.

और पढ़ें
Published at : 23 Feb 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
Sukhbir Singh Jaunapuria Tonk News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
टोंक: पहले नाम पूछा फिर भड़के पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर जौनपुरिया, मुस्लिम महिलाओं से कंबल वापस लिया
टोंक: पहले नाम पूछा फिर भड़के पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर जौनपुरिया, मुस्लिम महिलाओं से कंबल वापस लिया
राजस्थान
भीलवाड़ा: भाई-बहन के अटूट स्नेह की झलक, 82 लाख रुपये का मायरा भर सामाजिक दायित्व का संदेश
भीलवाड़ा: भाई-बहन के अटूट स्नेह की झलक, 82 लाख रुपये का मायरा भर सामाजिक दायित्व का संदेश
राजस्थान
भरतपुर के व्यापारी की दिल्ली में चाकू मारकर हत्या, फुटवियर फैक्ट्री के मालिक की कर्मचारी से हुई थी कहासुनी
भरतपुर के व्यापारी की दिल्ली में चाकू मारकर हत्या, फुटवियर फैक्ट्री के मालिक की कर्मचारी से हुई थी कहासुनी
राजस्थान
BJP के पूर्व सांसद की करतूत! पहले नाम पूछा फिर मुस्लिम महिलाओं से छीन लिए कंबल, बोले- 'मेरा पर्सनल कार्यक्रम है'
BJP के पूर्व सांसद की करतूत! नाम पूछकर मुस्लिम महिलाओं से छीने कंबल, बोले- 'मेरा पर्सनल कार्यक्रम है'
Advertisement

वीडियोज

Rajkot Demolition: आंखों के सामने मलबे में तब्दील हुए घर, बिलख-बिलख कर रोईं महिलाएं!
Nepal Bus Accident: धाडिंग में यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी, 18 लोगों की मौत | Breaking
Patna Crime: बदमाशों ने दो सगे भाइयों की गोली मारकर की हत्या | Breaking | Bihar | ABP News
Mani shankar Aiyar की Rahul Gandhi को नसीहत, 'गठबंधन के लिए उनके पास वक्त नहीं' | Mamata Banerjee
T20 World Cup 2026 में भारत की पहली हार, दक्षिण अ​फ्रीका ने 76 रन से हराया | Ind Vs SA | Super 8
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
इंडिया
Weather Forecast: बंगाल की खाड़ी से उठी 'आफत'! 11 राज्यों के लिए चेतावनी, बारिश-आंधी का अलर्ट, यूपी-बिहार से दिल्ली तक मौसम कैसा?
बंगाल की खाड़ी से उठी 'आफत'! 11 राज्यों के लिए चेतावनी, बारिश-आंधी का अलर्ट, यूपी-बिहार से दिल्ली तक मौसम कैसा?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के में भारत को मिली सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी
टी20 वर्ल्ड कप के में भारत को मिली सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 31: नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
इंडिया
भारत-US ट्रेड डील पर खतरा? ट्रंप के टैरिफ पर पाबंदी के बाद अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, जानें आगे क्या होगा?
भारत-US ट्रेड डील पर खतरा? ट्रंप के टैरिफ पर रोक के बाद अमेरिका का बड़ा कदम, जानें आगे क्या होगा?
यूटिलिटी
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ये बातें ध्यान रखें, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ये बातें ध्यान रखें, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम
ट्रेंडिंग
Video: नदी किनारे भिड़े जंगल के दो खतरनाक दरिंदे, आदमखोर ने नोचा जंगल के राजा का मुंह, वीडियो वायरल
नदी किनारे भिड़े जंगल के दो खतरनाक दरिंदे, आदमखोर ने नोचा जंगल के राजा का मुंह, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget