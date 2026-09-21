गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: तिजारा चेयरमैन चुनाव से पहले बवाल, पंचकूला में 18 कांग्रेस पार्षद रोके गए

राजस्थान: तिजारा चेयरमैन चुनाव से पहले बवाल, पंचकूला में 18 कांग्रेस पार्षद रोके गए

राजस्थान के तिजारा नगर परिषद में चेयरमैन चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है. कांग्रेस से जुड़े 18 पार्षदों को पंचकूला में रोके जाने का आरोप है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 21 Sep 2026 12:28 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के तिजारा नगर परिषद में चेयरमैन पद के चुनाव से ठीक पहले हरियाणा के पंचकूला में सियासी ड्रामा देखने को मिला है. कांग्रेस से जुड़े करीब 18 पार्षदों को हरियाणा पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का आरोप सामने आया है. बताया जा रहा है कि ये सभी पार्षद हिमाचल प्रदेश से राजस्थान लौट रहे थे. इसी दौरान चंडीमंदिर इलाके के पास उनकी गाड़ियों को पुलिस ने रोक लिया.

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने पार्षदों की गाड़ियों को रोककर उन्हें अपने साथ थाने ले गई. घटना की जानकारी मिलते ही राजस्थान से कांग्रेस के नेता और पार्षदों के समर्थक पंचकूला पहुंच गए. इसके बाद थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए धरना दिया.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
राहुल गांधी के कार्यक्रम पर भड़के अनुराग ठाकुर, बोले- 'कांग्रेस के संस्कार...'
राहुल गांधी के कार्यक्रम पर भड़के अनुराग ठाकुर, बोले- 'कांग्रेस के संस्कार...'
राजस्थान
राजस्थान: 5 शहरों के मेयर का चुनाव आज, 268 निकायों के अध्यक्ष पर भी फैसला
राजस्थान: 5 शहरों के मेयर का चुनाव आज, 268 निकायों के अध्यक्ष पर भी फैसला
राजस्थान
अजमेर: टोल टैक्स न देने पर विवाद, 12 गाड़ियों से आए बदमाशों ने की गोलीबारी
अजमेर: टोल टैक्स न देने पर विवाद, 12 गाड़ियों से आए बदमाशों ने की गोलीबारी
राजस्थान
जोधपुर में बड़ी वारदात से पहले पुलिस का एक्शन, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार
जोधपुर में बड़ी वारदात से पहले पुलिस का एक्शन, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार

राहुल गांधी के कार्यक्रम पर भड़के अनुराग ठाकुर, बोले- 'कांग्रेस के संस्कार...'

चुनाव प्रभावित करने की कोशिश का आरोप

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि तिजारा नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए आज होने वाली वोटिंग से ठीक पहले पार्षदों को रोकना गंभीर सवाल खड़े करता है.

उनका आरोप है कि पार्षदों को मतदान से दूर रखकर चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक इस कार्रवाई की वजह को लेकर आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

आज होना है चेयरमैन पद का चुनाव

इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिरासत में लिए गए बताए जा रहे 18 पार्षद चेयरमैन पद की वोटिंग में शामिल हो पाएंगे या नहीं. चुनाव से कुछ घंटे पहले सामने आए इस घटनाक्रम ने राजस्थान से लेकर हरियाणा तक सियासी माहौल गर्म कर दिया है.

राजस्थान: 5 शहरों के मेयर का चुनाव आज, 268 निकायों के अध्यक्ष पर भी फैसला

फिलहाल थाने के बाहर कांग्रेस नेताओं और समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है. कांग्रेस की ओर से पुलिस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है. अब सभी की नजर पुलिस के आधिकारिक पक्ष और आगे होने वाली कार्रवाई पर है.

और पढ़ें
Published at : 21 Sep 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
Panchkula News RAJASTHAN NEWS Tijara Chairman Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राहुल गांधी के कार्यक्रम पर भड़के अनुराग ठाकुर, बोले- 'कांग्रेस के संस्कार...'
राहुल गांधी के कार्यक्रम पर भड़के अनुराग ठाकुर, बोले- 'कांग्रेस के संस्कार...'
राजस्थान
राजस्थान: 5 शहरों के मेयर का चुनाव आज, 268 निकायों के अध्यक्ष पर भी फैसला
राजस्थान: 5 शहरों के मेयर का चुनाव आज, 268 निकायों के अध्यक्ष पर भी फैसला
राजस्थान
अजमेर: टोल टैक्स न देने पर विवाद, 12 गाड़ियों से आए बदमाशों ने की गोलीबारी
अजमेर: टोल टैक्स न देने पर विवाद, 12 गाड़ियों से आए बदमाशों ने की गोलीबारी
राजस्थान
जोधपुर में बड़ी वारदात से पहले पुलिस का एक्शन, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार
जोधपुर में बड़ी वारदात से पहले पुलिस का एक्शन, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ओवैसी का मिशन यूपी, सपा के साथ गठबंधन करेगी AIMIM? कर दिया खुलासा
ओवैसी का मिशन यूपी, सपा के साथ गठबंधन करेगी AIMIM? कर दिया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गिरगिट की तरह रंग बदल रहे अखिलेश', सपा के PDA पर भड़की मायावती
'गिरगिट की तरह रंग बदल रहे अखिलेश', सपा के PDA पर भड़की मायावती
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान क्यों पहुंचे हाईकोर्ट, जानें
नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान क्यों पहुंचे हाईकोर्ट, जानें
ओटीटी
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी सुरभि संग नजर आएंगे मनोज तिवारी, बेटी रिति बिग बॉस 20 में मचा रहीं धमाल
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी संग दिखेंगे मनोज तिवारी, बेटी पहुंची बिग बॉस 20
क्रिकेट
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
विश्व
EXPLAINED: 'महायुद्ध' की ओर अमेरिका-ईरान संघर्ष? रूस-यू्क्रेन वॉर में स्थिति भयानक, दुनिया के सामने 10 बड़े खतरे
EXPLAINED: 'महायुद्ध' की ओर अमेरिका-ईरान संघर्ष? रूस-यू्क्रेन वॉर में स्थिति भयानक, दुनिया के सामने 10 बड़े खतरे
बिहार
जमुई में कपल से भीड़ की बदसलूकी, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
जमुई में कपल से भीड़ की बदसलूकी, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
Home Tips
How To Flip A Mattress: गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम
गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget