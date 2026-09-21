राजस्थान: तिजारा चेयरमैन चुनाव से पहले बवाल, पंचकूला में 18 कांग्रेस पार्षद रोके गए

राजस्थान के तिजारा नगर परिषद में चेयरमैन पद के चुनाव से ठीक पहले हरियाणा के पंचकूला में सियासी ड्रामा देखने को मिला है. कांग्रेस से जुड़े करीब 18 पार्षदों को हरियाणा पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का आरोप सामने आया है. बताया जा रहा है कि ये सभी पार्षद हिमाचल प्रदेश से राजस्थान लौट रहे थे. इसी दौरान चंडीमंदिर इलाके के पास उनकी गाड़ियों को पुलिस ने रोक लिया.

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने पार्षदों की गाड़ियों को रोककर उन्हें अपने साथ थाने ले गई. घटना की जानकारी मिलते ही राजस्थान से कांग्रेस के नेता और पार्षदों के समर्थक पंचकूला पहुंच गए. इसके बाद थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए धरना दिया.

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चुनाव प्रभावित करने की कोशिश का आरोप

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि तिजारा नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए आज होने वाली वोटिंग से ठीक पहले पार्षदों को रोकना गंभीर सवाल खड़े करता है.

उनका आरोप है कि पार्षदों को मतदान से दूर रखकर चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक इस कार्रवाई की वजह को लेकर आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

आज होना है चेयरमैन पद का चुनाव

इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिरासत में लिए गए बताए जा रहे 18 पार्षद चेयरमैन पद की वोटिंग में शामिल हो पाएंगे या नहीं. चुनाव से कुछ घंटे पहले सामने आए इस घटनाक्रम ने राजस्थान से लेकर हरियाणा तक सियासी माहौल गर्म कर दिया है.

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फिलहाल थाने के बाहर कांग्रेस नेताओं और समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है. कांग्रेस की ओर से पुलिस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है. अब सभी की नजर पुलिस के आधिकारिक पक्ष और आगे होने वाली कार्रवाई पर है.