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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'जो लोग शामिल थे उनका एनकाउंटर हो', टाइगर श्रॉफ गोलीकांड पर BJP नेता ने की मांग

'जो लोग शामिल थे उनका एनकाउंटर हो', टाइगर श्रॉफ गोलीकांड पर BJP नेता ने की मांग

टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर दी है. उन्होंने कहा कि पुलिस को उनका काम तमाम कर देना चाहिए.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 19 Oct 2026 08:18 PM (IST)
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बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन का फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमले को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने पकड़े गए लोगों के एनकाउंटर किए जाने की वकालत की है. उन्होंने कहा, "जो लोग इस मामले में शामिल थे. उनका काम पुलिस को तमाम कर देना चाहिए. 

शाहनवाज हुसैन ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा है कि इस तरह से दहशत फैलाने का हक किसी को नहीं है. उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार ऐसा होने भी नहीं देगी. वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कॉकरोच जनता पार्टी पर विदेशी इशारों पर काम करने का आरोप लगाया है. 

सीजेपी को लेकर क्या बोले शाहनवाज हुसैन?

शाहनवाज हुसैन ने सीजेपी पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेपी कार्यकर्ताओं को तिलचट्टा बताया है. उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और सीजेपी के लोग विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करते हैं. उन्होंने कहा कि एक बार उनकी बात मान ली गई तो अब यह लोग बार-बार यह सोचते हैं कि पूरा देश यही चलाएंगे. 

राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ राहुल गांधी भी विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करते हैं. वह बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ दो सीट मिली थी. 

बिहार-बंगाल में बुरा हाल हुआ था- शाहनवाज हुसैन 

शाहनवाज हुसैन ने आगे कहा कि अगर इस बार भी पिछले जैसा हो जाए तो बड़ी बात होगी. बंगाल और बिहार के चुनाव में भी राहुल गांधी का बुरा हाल हुआ था. बता दें कि शाहनवाज हुसैन सोमवार को अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने खुद को ख्वाजा का बड़ा भक्त बताया.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 19 Oct 2026 08:17 PM (IST)
Tags :
Shahnawaz Hussain Tiger Shroff BJP RAJASTHAN NEWS
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