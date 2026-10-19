'जो लोग शामिल थे उनका एनकाउंटर हो', टाइगर श्रॉफ गोलीकांड पर BJP नेता ने की मांग

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन का फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमले को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने पकड़े गए लोगों के एनकाउंटर किए जाने की वकालत की है. उन्होंने कहा, "जो लोग इस मामले में शामिल थे. उनका काम पुलिस को तमाम कर देना चाहिए.

शाहनवाज हुसैन ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा है कि इस तरह से दहशत फैलाने का हक किसी को नहीं है. उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार ऐसा होने भी नहीं देगी. वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कॉकरोच जनता पार्टी पर विदेशी इशारों पर काम करने का आरोप लगाया है.

सीजेपी को लेकर क्या बोले शाहनवाज हुसैन?

शाहनवाज हुसैन ने सीजेपी पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेपी कार्यकर्ताओं को तिलचट्टा बताया है. उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और सीजेपी के लोग विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करते हैं. उन्होंने कहा कि एक बार उनकी बात मान ली गई तो अब यह लोग बार-बार यह सोचते हैं कि पूरा देश यही चलाएंगे.

राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ राहुल गांधी भी विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करते हैं. वह बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ दो सीट मिली थी.

बिहार-बंगाल में बुरा हाल हुआ था- शाहनवाज हुसैन

शाहनवाज हुसैन ने आगे कहा कि अगर इस बार भी पिछले जैसा हो जाए तो बड़ी बात होगी. बंगाल और बिहार के चुनाव में भी राहुल गांधी का बुरा हाल हुआ था. बता दें कि शाहनवाज हुसैन सोमवार को अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने खुद को ख्वाजा का बड़ा भक्त बताया.

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