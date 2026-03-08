हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
T20 World Cup Final: T20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में भारत की जीत के संकेत, फलोदी सट्टा बाजार ने खोले भाव

Jodhpur News in Hindi: T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत-न्यूजीलैंड मुकाबले से पहले फलोदी सट्टा बाजार ने भारत को मजबूत दावेदार माना है. देशभर में टीम इंडिया की जीत के लिए दुआओं और पूजा-पाठ का माहौल है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 08 Mar 2026 04:04 PM (IST)
आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट महाकुंभ में से एक T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है. यह मैच सिर्फ खेल का संघर्ष नहीं, बल्कि देशभर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए गर्व और उत्साह का मौका है. हर शहर, गांव और मोहल्ले में लोग टीवी और स्टेडियम की स्क्रीन पर टीम इंडिया के हर कदम पर नजर बनाए हुए हैं.

मंदिरों में विशेष पूजा-पाठ और हवन भी किए जा रहे हैं, ताकि भारतीय टीम को जीत का आशीर्वाद मिल सके. सोशल मीडिया और सड़क से लेकर घरों तक, हर जगह क्रिकेट के रंग में रंगा माहौल है. लोग खास अंदाज में राष्ट्रीय झंडा लहराते हुए टीम इंडिया की सफलता की कामना कर रहे हैं. यह मुकाबला देशवासियों के लिए गर्व और उम्मीद का प्रतीक बन गया है.

भारत और न्यूजीलैंड पर खुल चुके हैं भाव

इसी बीच देश-दुनिया में अपने सटीक आकलन के लिए चर्चित फलोदी सट्टा बाजार का रुख भी सामने आया है. फलोदी सट्टा बाजार में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस फाइनल मुकाबले को लेकर आज के भाव खुल चुके हैं. फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार इस मैच में टीम इंडिया को मजबूत दावेदार माना जा रहा है. बाजार में भारत की जीत पर 10 हजार रुपये लगाने पर जीतने वाले को लगभग 4400 रुपये मिलने का भाव चल रहा है. वहीं न्यूजीलैंड की जीत पर 4600 रुपये लगाने पर 10 हजार रुपये मिलने का भाव बताया जा रहा है.

टीम इंडिया के जीतने की जताई जा रही संभावनाएं

साथ ही, सट्टा बाजार के आकलन के मुताबिक भारत इस मुकाबले में मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है. टीम इंडिया के जीतने की संभावनाएं ज्यादा जताई जा रही हैं. जबकि न्यूजीलैंड को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. अब सबकी नजरें इस हाईवोल्टेज मुकाबले पर टिकी हैं कि आखिर मैदान पर टीम इंडिया या न्यूजीलैंड कौन बाजी मारता है.

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Published at : 08 Mar 2026 04:04 PM (IST)
INDIA VS NEW ZEALAND Jodhpur News T20 World Cup 2026 RAJASTHAN NEWS
राजस्थान
राजस्थान
