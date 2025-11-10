Surajgarh News: सड़क पर चलते वक्त कभी-कभी कुछ सेकंड की लापरवाही जिंदगी भर का गम दे जाती है. रफ्तार का जुनून कई बार इंसान की समझ पर भारी पड़ जाता है और वही तेजी किसी की जान ले लेती है. ऐसा ही एक दर्दनाक मामला सामने आया है राजस्थान के सूरजगढ़ से, जहां एक नई महिंद्रा थार ने 20 साल की लड़की को टक्कर मार दी. यह पूरा हादसा न सिर्फ दिल दहला देने वाला है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर लोग सड़क पर इतनी लापरवाही क्यों बरतते हैं.

टक्कर मार भाग गया थार वाला

सोशल मीडिया पर वायरल हुए CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि दो महिलाएं सड़क किनारे पैदल जा रही थीं. तभी पीछे से तेज रफ्तार में एक नई महिंद्रा थार आती है, जिसकी बोनट पर अभी भी रिबन बंधा हुआ था और उस पर नंबर प्लेट तक नहीं लगी थी. कुछ ही सेकंड में वह थार उनमें से एक लड़की को जोरदार टक्कर मार देती है.

टक्कर इतनी भयानक थी कि लड़की पास में खड़ी बाइक से जा टकराई और फिर सड़क पर जा गिरी. आसपास के लोग दौड़कर उसकी मदद करने पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. बताया जा रहा है कि हादसे में 20 साल की उस लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी साथी बाल-बाल बच गई.

गाड़ी और ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस

वीडियो देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. किसी ने लिखा कि नई गाड़ी मिली तो सड़क को रेस ट्रैक समझ लिया क्या, तो किसी ने कहा कि रिबन बंधी गाड़ी, बिना नंबर प्लेट, और इतनी तेज रफ्तार यह हत्या है, हादसा नहीं. हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस गाड़ी और ड्राइवर की तलाश में जुटी है.