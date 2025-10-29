Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक खतरनाक घटना सामने आई है, जहां एक जेसीबी ड्राइवर ने मेन बजार की संकरी गली में तेज रफ्तार से जेसीबी दौड़ाकर अफरा-तफरी मचा दी. यह घटना हनुमानगढ़ जंक्शन के गुरुद्वारा गली की है, जो आमतौर पर लोगों और दुकानों से भरी रहती हैं.

जेसीबी ने चार-दोपहिया वाहनों को मारी टक्कर

वीडियो में देखा जा सकता है कि गली बहुत संकरी है, लेकिन इसके बावजूद ड्राइवर ने बिना सोचे-समझे जेसीबी को तेज रफ्तार में आगे बढ़ाया. गली में खड़ी चार दोपहिया गाड़ियां जेसीबी की चपेट में आ गईं, जिनमें से कुछ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. वहीं मौके पर मौजूद दुकानदारों और राहगीरों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई.

मौजूद लोगों के मुताबिक, गली में लोग रोजाना की तरह खरीदारी कर रहे थे, तभी अचानक जेसीबी तेजी से अंदर घुस आई. किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला. लोग दुकानों के अंदर और दीवारों के किनारे भागकर छिप गए. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन कई लोगों की गाड़ियां और दुकान के सामने रखा सामान पूरी तरह से टूट गया.

पुलिस ने घटनास्थल की शुरु की जांच

घटना के बाद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक जेसीबी ड्राइवर मौके से फरार हो गया. मौके पर पहुंची हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त की.

फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे जेसीबी ड्राइवर तेज रफ्तार में गली में जाता है और बिना ब्रेक लगाए दोपहिया वाहनों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाता है. पुलिस अब फुटेज के आधार पर ड्राइवर की पहचान करने में जुटी है.