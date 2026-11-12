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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसिरोही में प्रेम विवाह की रंजिश में युवक की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार

सिरोही में प्रेम विवाह की रंजिश में युवक की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार

सिरोही में प्रेम विवाह की रंजिश में युवक की हत्या कर दी गई. हमले में उसकी गर्भवती पत्नी और मां घायल हो गईं. पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written By : तुषार पुरोहित, सिरोही |  Updated at : 12 Nov 2026 03:03 PM (IST)
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राजस्थान के सिरोही जिले में प्रेम विवाह को लेकर चल रही पुरानी रंजिश ने एक युवक की जान ले ली. अनादरा थाना क्षेत्र के मालगांव में मुंबई से दिवाली मनाने घर लौटे लक्ष्मण घांची की हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई. हमलावरों ने घर में घुसकर लक्ष्मण पर कुल्हाड़ी, तलवार और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए. इस दौरान उसकी 7 महीने की गर्भवती पत्नी और बुजुर्ग मां भी घर में मौजूद थीं. दोनों ने लक्ष्मण को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया. पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार, लक्ष्मण घांची रविवार को ही मुंबई से अपने गांव मालगांव लौटा था. परिवार दिवाली की तैयारियों में लगा हुआ था. सोमवार शाम करीब 6:30 बजे हथियारों से लैस कुछ लोग अचानक उसके घर में घुस आए.

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आरोपियों ने लक्ष्मण को संभलने का मौका दिए बिना कुल्हाड़ी और तलवार समेत धारदार हथियारों से हमला कर दिया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. अचानक हुई इस वारदात से घर में चीख-पुकार मच गई.

बेटे को बचाने आई मां की अंगुलियां कटीं

हमले के दौरान लक्ष्मण की मां हंजा देवी बेटे को बचाने के लिए आगे आईं. इस पर हमलावरों ने उन पर भी कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उनकी अंगुलियां कट गईं. वहीं, लक्ष्मण की सात महीने की गर्भवती पत्नी नीरू ने भी पति को बचाने की कोशिश की. आरोपियों ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया. इस दौरान घर के बाहर मौजूद लक्ष्मण के भाई किशन ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई.

जानकारी के मुताबिक, लक्ष्मण ने करीब एक साल पहले नीरू के साथ प्रेम विवाह किया था. बताया जा रहा है कि इस शादी से युवती के परिजन नाराज थे. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी.

मृतक के भाई की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में भी प्रेम विवाह को लेकर चल रही रंजिश को हत्या की वजह बताया गया है. हालांकि, पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार

हमले के बाद परिजन गंभीर रूप से घायल लक्ष्मण को अनादरा अस्पताल लेकर पहुंचे. उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे आबूरोड के सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया. वहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक के भाई किशन की रिपोर्ट पर पुलिस ने नागाणी निवासी शंकरलाल, जितेंद्र कुमार घांची, कमलेश उर्फ कमाराम, दीपक और नाथाराम सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

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सीआई अमराराम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और हत्या के पीछे के पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. दिवाली मनाने मुंबई से घर लौटे लक्ष्मण की हत्या के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है.

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Published at : 12 Nov 2026 03:03 PM (IST)
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