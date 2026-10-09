ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसिरोही: खनन के खिलाफ आर-पार की लड़ाई, पंचायत चुनावों के बहिष्कार का ऐलान

सिरोही: खनन के खिलाफ आर-पार की लड़ाई, पंचायत चुनावों के बहिष्कार का ऐलान

सिरोही में 800 हेक्टेयर में प्रस्तावित खनन परियोजना के विरोध में ग्रामीणों ने बड़ा फैसला लिया. ग्रामीण सरपंच से लेकर जिला परिषद तक के चुनावों में भाग नहीं लेंगे.

Written By : तुषार पुरोहित, सिरोही |  Updated at : 09 Oct 2026 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

सिरोही जिले के वाटेरा गांव में प्रस्तावित खनन परियोजना के विरोध में ग्रामीणों ने अब चुनाव बहिष्कार का बड़ा ऐलान कर दिया है. शुक्रवार को थम्ब बावसी मंदिर प्रांगण में आयोजित ग्रामीणों की बैठक में आदिवासी समुदाय के भाई-बहनों, गांव के वरिष्ठ बुजुर्गों, नागरिकों और युवाओं की मौजूदगी में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया. 

ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि जब तक मैसर्स कमलेश मेटाकास्ट की प्रस्तावित खनन परियोजना निरस्त नहीं होती, तब तक वे आगामी पंचायती राज चुनावों में मतदान नहीं करेंगे. ग्रामीण 800 हेक्टेयर में प्रस्तावित खनन परियोजना का जमकर विरोध कर रहे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
जयपुर: JDA कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, जानें क्या है मामला
जयपुर: JDA कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, जानें क्या है मामला
राजस्थान
CJP सदस्य को हिरासत में लेने के बाद सुबह घर छोड़ गई पुलिस, रांका बोले- 'कुछ हदें पार...'
CJP सदस्य को हिरासत में लेने के बाद सुबह घर छोड़ गई पुलिस, रांका बोले- 'कुछ हदें पार...'
राजस्थान
जोधपुर में शादी के नाम पर लड़कियों की दलाली का खेल! दो गिरफ्तार
जोधपुर में शादी के नाम पर लड़कियों की दलाली का खेल! दो गिरफ्तार
राजस्थान
कोटा में NSUI कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, CEC ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा
कोटा में NSUI कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, CEC ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा

ग्रामीणों का क्या कहना है?

बैठक में ग्रामीणों ने पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच और पंच के आगामी चुनावों में मतदान नहीं करने का निर्णय लिया. ग्रामीणों का कहना है कि उनके लिए जल, जमीन और जंगल की रक्षा सर्वोपरि है. क्षेत्र में प्रस्तावित खनन परियोजना को निरस्त करना उनकी प्रमुख मांग है और इस मांग पर वे किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे.

ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना किसी भी सूरत में क्षेत्र में स्वीकार नहीं की जाएगी. परियोजना निरस्त होने तक वे चुनाव प्रक्रिया से दूरी बनाए रखेंगे. साथ ही, ग्रामीणों ने राजनीतिक दलों का बहिष्कार करने और गांवों में उनके चुनाव प्रचार का विरोध करने की भी बात कही है.

चार ग्राम पंचायतों की जमीन पर प्रस्तावित है परियोजना

ग्रामीणों के अनुसार, मैसर्स कमलेश मेटाकास्ट की प्रस्तावित खनन परियोजना करीब 800 हेक्टेयर भूमि पर वाटेरा, भीमाना, भारजा और रोहिड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्रों में प्रस्तावित है. ग्रामीणों को आशंका है कि परियोजना से क्षेत्र के जलस्रोतों, जमीन, जंगल और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. उनका कहना है कि इससे आदिवासी समुदाय, पशुपालकों और गरीब किसानों की आजीविका पर भी संकट गहरा सकता है.

करीब एक साल से जारी है संघर्ष

ग्रामीण पिछले करीब एक वर्ष से प्रस्तावित खनन परियोजना के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं. उनका संघर्ष गांवों से लेकर जयपुर तक पहुंच चुका है. ग्रामीणों का कहना है कि वे लगातार सरकार और संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन परियोजना निरस्त होने तक उनका विरोध जारी रहेगा.

अब सरकार के फैसले पर टिकी निगाहें

चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बाद अब सबकी निगाहें सरकार और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं. ग्रामीणों का कहना है कि जल, जमीन और जंगल की रक्षा के लिए उनका आंदोलन जारी रहेगा. अब देखना होगा कि ग्रामीणों की मांग पर सरकार क्या निर्णय लेती है और प्रस्तावित खनन परियोजना को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है.

CJP सदस्य को हिरासत में लेने के बाद सुबह घर छोड़ गई पुलिस, रांका बोले- 'कुछ हदें पार...'

Published at : 09 Oct 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Sirohi News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर: JDA कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, जानें क्या है मामला
जयपुर: JDA कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, जानें क्या है मामला
राजस्थान
CJP सदस्य को हिरासत में लेने के बाद सुबह घर छोड़ गई पुलिस, रांका बोले- 'कुछ हदें पार...'
CJP सदस्य को हिरासत में लेने के बाद सुबह घर छोड़ गई पुलिस, रांका बोले- 'कुछ हदें पार...'
राजस्थान
जोधपुर में शादी के नाम पर लड़कियों की दलाली का खेल! दो गिरफ्तार
जोधपुर में शादी के नाम पर लड़कियों की दलाली का खेल! दो गिरफ्तार
राजस्थान
कोटा में NSUI कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, CEC ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा
कोटा में NSUI कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, CEC ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा
Advertisement

वीडियोज

नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
आंदोलन की बदलती 'भाषा', शुरू हुआ रील आंदोलन !
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब कहां रुकेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रेजीनगर उपचुनाव: वोटर्स से ज्यादा BJP को मिले वोट? अभिषेक बनर्जी ने लगाया आरोप
रेजीनगर उपचुनाव: वोटर्स से ज्यादा BJP को मिले वोट? अभिषेक बनर्जी ने लगाया आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव का आया रिजल्ट, संसद में बढ़ी सपा की ताकत, बीजेपी कितनी सीट जीती?
UP राज्यसभा चुनाव का आया रिजल्ट, संसद में बढ़ी सपा की ताकत, बीजेपी कितनी सीट जीती?
इंडिया
CJP के आंदोलन से पहले रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली आने वाली सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द
CJP के आंदोलन से पहले रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली आने वाली सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द
क्रिकेट
लगातर सबसे ज्यादा जीत... रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब हैं श्रेयस अय्यर
लगातर सबसे ज्यादा जीत... रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब हैं श्रेयस अय्यर
ओटीटी
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इंडिया
मुस्लिमों ने रेजीनगर-नंदीग्राम में दिया साथ तो सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले, 'हमने दोस्ती...'
मुस्लिमों ने रेजीनगर-नंदीग्राम में दिया साथ तो सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले, 'हमने दोस्ती...'
Home Tips
How To Remove Bad Smell From Towels: धोने के बाद भी नहीं जा रही तौलिए की अजीब बदबू, करें ये काम
धोने के बाद भी नहीं जा रही तौलिए की अजीब बदबू, करें ये काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपावली पर चाहिए फ्री LPG गैस तो अभी कर लें ये काम, UP सरकार ने किया बड़ा ऐलान
दीपावली पर चाहिए फ्री LPG गैस तो अभी कर लें ये काम, UP सरकार ने किया बड़ा ऐलान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget