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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसिरोही चुनाव: मंदिर में BJP के पार्षदों ने खाई कसम, फिर भी मिले सिर्फ 5 वोट

सिरोही चुनाव: मंदिर में BJP के पार्षदों ने खाई कसम, फिर भी मिले सिर्फ 5 वोट

सिरोही में BJP के पांच पार्षदों ने मंदिर पहुंचकर हाथ में गंगाजल लेकर भगवान के सामने कसम खाई थी. ऐसे में अब क्रॉस वोटिंग की पहेली सुलझने का नाम नहीं ले रही है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 22 Sep 2026 08:02 PM (IST)
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राजस्थान में चल रहे नगर निकाय चुनाव में एक से बढ़कर एक दिलचस्प मामले सामने आ रहे हैं. सिरोही नगर परिषद में चेयरमैन चुनाव के बाद ऐसा ही एक मामला चर्चा में है, जहां क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए बीजेपी पार्षदों को मंदिर ले जाकर गंगाजल हाथ में देकर कसम खिलाई गई. लेकिन कसम के बाद आया चुनावी नतीजा ऐसा रहा कि पूरी कहानी ही उलझ गई. 

नतीजों के बाद भी पांचों पार्षदों ने फिर से मंदिर में हाथ में गंगाजल लेकर कसम खाई लेकिन वोटो का सस्पेंस बरकरार रहा. कहानी सुलझने के बजाय पहले से ज्यादा उलझ गई. मामला इसलिए भी और पेचीदा हो गया क्योंकि एक भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ. 

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एक वोट कहां गया? 

अब सवाल यही है कि कसम पांच ने खाई, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी को वोट भी सिर्फ पांच ही मिले तो फिर बाकी एक वोट कहां गया? गड़बड़ी खुद बीजेपी के उम्मीदवार ने की या फिर किसी पार्षद ने भगवान के दरबार में गंगाजल हाथ में लेकर कसम खाने के बावजूद खेल कर दिया. नतीजे के बाद पार्षदों के मंदिर में गंगाजल लेकर कसम खाने का वीडियो भी सामने आया है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सिरोही नगर परिषद में चेयरमैन पद के लिए कुल 35 वोट पड़े. कांग्रेस की रितु जैन को 30 वोट मिले और वे विजयी रहीं. बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी पूजा माली को सिर्फ 5 वोट मिले. बीजेपी के पास कुल 10 पार्षद थे, जबकि 2 निर्दलीय पार्षद भी थे. ऐसे में चुनाव से पहले ही पार्टी को क्रॉस वोटिंग की चिंता सताने लगी थी.

इसी बीच बीजेपी के कुछ पार्षदों को शनेश्वर जी महादेव मंदिर ले जाया गया. यहां वार्ड नंबर 1 की पूनम अनिल प्रजापत, वार्ड नंबर 16 के मनीष प्रजापत, वार्ड नंबर 17 के गौरव, वार्ड नंबर 19 की संतोष और वार्ड नंबर 21 के सुनील गुप्ता के मंदिर पहुंचने की चर्चा रही. पांचों को गर्भगृह के बाहर भगवान की मूर्ति के सामने हाथ में गंगाजल दिया गया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की कसम खिलाई गई.

चार बागी पार्षद नहीं पहुंचे मंदिर

बता दें कि इस दौरान चार बागी पार्षद मंदिर नहीं पहुंचे. पार्टी को इस पूरी कवायद के बाद उम्मीद थी कि बीजेपी के खाते में प्रत्याशी के साथ ही मंदिर में कसम खाने वाले पांच पार्षदों के वोट तो सुरक्षित ही रहेंगे और कम से कम पांच वोट जरूर मिलेंगे, लेकिन नतीजा सामने आया तो बीजेपी प्रत्याशी पूजा माली को सिर्फ पांच वोट ही मिले. 

इसके बाद मामला और भी रोचक हो गया. नतीजे घोषित होने के बाद बाकी बचे पार्षदों को भी मंदिर ले जाया गया. वहां पांचों पार्षदों ने गंगाजल हाथ में लेकर कसम खाई कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी पूजा माली को ही वोट दिया है.

अब सिरोही की सियासत में एक मजेदार पहेली खड़ी हो गई है. अगर पांचों पार्षदों ने बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की कसम खाई और प्रत्याशी का अपना वोट भी माना जाए, तो बीजेपी के खाते में कुल पांच वोट ही क्यों आए? 

सिरोही चुनाव में उलझा वोटों का गणित

सिरोही में फिलहाल सौगंध बनाम वोट का गणित ऐसा उलझा है कि भगवान के दरबार में पहुंचने के बाद भी इसकी गुत्थी सुलझ नहीं पाई. इस मामले में बीजेपी अब सियासी तरीकों से विभीषण की तलाश में जुट गई है. कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में चुटकी जरूर ले रही है. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा का कहना है कि बीजेपी अब आम जनता के साथ ही खुद अपने पार्षदों का भी भरोसा खोती जा रही है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 22 Sep 2026 07:53 PM (IST)
Tags :
Sirohi News RAJASTHAN NEWS
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