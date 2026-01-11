सिरोही में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी का पर्दाफाश, होटल में रेड के बाद 3 गिरफ्तार

राजस्थान के सिरोही में सरूपगंज थाने की पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर चल रहे एक बड़े ठगी रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने राजहंस होटल में दबिश देकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी मोटे मुनाफे का लालच देकर लोगों को ऑनलाइन गेमिंग में निवेश कराने के नाम पर ठगी कर रहे थे. पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैंक दस्तावेज और वाहन जब्त किए हैं.

होटल में चल रहा था ठगी का पूरा सेटअप

पुलिस के अनुसार राजहंस होटल के कमरों में आरोपी बाकायदा ठगी का पूरा नेटवर्क संचालित कर रहे थे. अलग-अलग मोबाइल और सिम कार्ड के जरिए लोगों से संपर्क कर उन्हें ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म में पैसे लगाने के लिए प्रेरित किया जाता था. शुरुआत में मामूली लाभ दिखाकर विश्वास जीतने के बाद बड़ी रकम हड़प ली जाती थी.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

थानाधिकारी ओमप्रकाश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया, ''गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राकेश कुमार, महेश भाई और हितेश कुमार के रूप में हुई है. तीनों आरोपी गुजरात के निवासी बताए जा रहे हैं. शुरूआती जांच में सामने आया है कि ये आरोपी करीब 15 दिनों से सरूपगंज क्षेत्र में सक्रिय थे और होटल को अपना अस्थायी ठिकाना बनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे.

भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक और बैंक सामग्री जब्त

पुलिस ने छापे के दौरान आरोपियों के कब्जे से 18 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप जब्त किए हैं. इसके अलावा 1 डोंगल, 10 सीम कार्ड और 12 डायरियां भी बरामद की गई हैं. ठगी से जुड़े लेन-देन के सबूत के तौर पर 9 बैंक खाता डायरी, 3 चेक बुक और 15 एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं. पुलिस को आशंका है कि इन बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम इधर-उधर करने में किया जा रहा था.

पुलिस ने दो कारों को किया जब्त

ठगी के नेटवर्क को संचालित करने और आवागमन के लिए इस्तेमाल की जा रही दो कारों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है. इन गाड़ियों के जरिए आरोपी अलग-अलग जगहों पर संपर्क और लेन-देन की गतिविधियां करते थे.

रोजाना 6 से 7 लाख का ट्रांजैक्शन

थानाधिकारी ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी रोजाना करीब 6 से 7 लाख रुपये का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे थे. यह राशि अलग-अलग बैंक खातों और डिजिटल माध्यमों से घुमाई जा रही थी ताकि किसी को शक न हो.

आरोपियों से गहन पूछताछ जारी

पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ शुरू कर दी है. संभावना जताई जा रही है कि इस गिरोह के तार अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं और ठगी की राशि करोड़ों में हो सकती है. पुलिस बैंक खातों, मोबाइल डेटा और लैपटॉप की जांच कर पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी है.

पुलिस की लोगों से अपील

पुलिस ने आमजन से अपील की है कि ऑनलाइन गेमिंग या निवेश के नाम पर मिलने वाले लालच से सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.