सिरोही में पिता ने ही 8 साल की मासूम से किया रेप, POCSO कोर्ट ने आजीवन कारावास में भेजा

राजस्थान के सिरोही जिले की विशेष पॉक्सो न्यायालय ने एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए अपनी ही आठ वर्षीय बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. यह फैसला विशिष्ट न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने सुनाया है.

विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि यह मामला सिरोही जिले के एक पुलिस थाने में दर्ज हुआ था. पीड़िता की मां ने थाने में दी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि घटना के दिन वह मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गई हुई थी. इसी दौरान आरोपी पिता ने घर पर अकेली मौजूद अपनी आठ वर्षीय मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म किया.

पुलिस ने सबूत इकट्ठे कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र किया प्रस्तुत

रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्काल प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरोही ने पूरे मामले की बारीकी से जांच कर सबूत इकट्ठे किए और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया.

न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी पिता ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताया. हालांकि अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए न्यायालय के सामने घटनाक्रम को व्यवस्थित तरीके से रखा. विशेष लोक अभियोजक ने 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए और 56 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए. इनमें पीड़िता के बयान, डॉक्टर के रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी शामिल थे.

न्यायालय ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना गया. न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों की गवाही और परिस्थितिजन्य तथ्यों का सूक्ष्म परीक्षण किया. सभी तथ्यों और तर्कों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा है. जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकार के जघन्य अपराध समाज के लिए अत्यंत घातक हैं और इनके खिलाफ कठोर दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके.

पॉक्सो एक्ट के तहत ऐसे मामलों में कठोर सजा का प्रावधान

इस निर्णय को बाल संरक्षण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. पॉक्सो एक्ट के तहत इस प्रकार के मामलों में त्वरित सुनवाई और कठोर सजा का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना है.

जिले में इस फैसले के बाद आमजन में संतोष का भाव देखा जा रहा है. कानून विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कठोर फैसले समाज में स्पष्ट संदेश देते हैं कि बच्चों के खिलाफ अपराध किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.