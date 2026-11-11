सिरोही: कारोली पंचायत ऑफिस को लेकर विवाद, भड़के ग्रामीणों ने जमकर की नारेबाजी

राजस्थान के सिरोही जिले की कारोली ग्राम पंचायत में पंचायत ऑफिस की जगह को लेकर विवाद गहरा गया है. बुधवार (11 नवंबर) सुबह कारोली गांव में उस समय माहौल गरमा गया, जब ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के कार्यालय का शुभारंभ गोलिया गांव में किए जाने की आशंका पर कड़ा विरोध जताया. ग्रामीणों ने सरपंच और कुछ वार्ड पंचों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उनकी मनमर्जी के चलते नवगठित ग्राम पंचायत का दप्तर कारोली के बजाय गोलिया में शुरू किया जा रहा है.

दरअसल, कारोली ग्राम पंचायत का गठन पूर्व में आमथला ग्राम पंचायत से अलग करके किया गया था. चुनाव से पहले ही कारोली गांव में नवगठित ग्राम पंचायत कार्यालय का शुभारंभ भी किया जा चुका था. कारोली एक राजस्व गांव है और इसके अंतर्गत गोलिया गांव भी आता है. ऐसे में अब गोलिया में पंचायत कार्यालय का शुभारंभ किए जाने से विवाद खड़ा हो गया है.

पहले कारोली में दफ्तर शुरू हुआ, फिर गोलिया में क्यों- ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि जब नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यालय पहले ही कारोली में शुरू हो चुका था, तो फिर किस आधार पर और किसके निर्देश पर इसे गोलिया में संचालित करने की पहल की गई? ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच और कुछ वार्ड पंच मिलकर पंचायत कार्यालय को गोलिया ले जाने का प्रयास कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यह निर्णय किसी एक व्यक्ति की जिद या मनमर्जी से नहीं, बल्कि नियमों और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखकर होना चाहिए.

कारोली के ग्रामीणों का क्या तर्क?

कारोली के ग्रामीणों का तर्क है कि कारोली में अधिक आबादी निवास करती है. ऐसे में पंचायत कार्यालय गोलिया में संचालित होने पर कारोली सहित आसपास के लोगों को सरकारी कार्यों के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी. इससे बुजुर्गों, महिलाओं और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि पंचायत कार्यालय कारोली में ही संचालित किया जाए.

गांव में जुटे ग्रामीण, आंदोलन की चेतावनी

बुधवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण कारोली गांव में इकट्ठा हुए और कार्यालय के स्थान को लेकर जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया. ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि जब तक पंचायत कार्यालय वापस कारोली में स्थापित नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा. इस संबंध में उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भेजने की तैयारी भी की जा रही है. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांग पर सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा.

अब बड़ा सवाल यह है कि नवगठित कारोली ग्राम पंचायत का कार्यालय आखिर कहां संचालित होगा? क्या जिला प्रशासन ग्रामीणों की मांग पर विचार कर कोई निर्णय लेगा या पंचायत कार्यालय गोलिया में ही संचालित होगा? फिलहाल इस विवाद ने स्थानीय स्तर पर सरगर्मी बढ़ा दी है. प्रशासनिक निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी हैं.

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