सिरोही: रेवदर में दिनदहाड़े ऑटो फाइनेंस ऑफिस पर फायरिंग, युवक ने छीनी बंदूक, बदमाश फरार

राजस्थान के सिरोही जिले के रेवदर कस्बे में शुक्रवार को दिनदहाड़े फायरिंग की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. बदमाशों ने जीरावल मार्ग पर स्थित सरेसी ऑटो फाइनेंस कार्यालय को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बाजार में दहशत का माहौल बन गया.

जानकारी के अनुसार दोपहर के समय एक पिकअप वाहन में सवार होकर आए बदमाश सीधे जीरावल मार्ग स्थित कार्यालय पहुंचे. आरोप है कि बदमाशों ने ऑफिस में घुसते ही हथियार निकालकर फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुई गोलीबारी से कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई.

युवक की बहादुरी से टली बड़ी वारदात

बताया जा रहा है कि कार्यालय के अंदर मौजूद एक युवक ने साहस दिखाते हुए बीच-बचाव किया और हमलावरों से भिड़ गया. धक्का-मुक्की के दौरान युवक ने एक हमलावर के हाथ से बंदूक छीन ली, जिससे बड़ी वारदात टल गई. युवक की बहादुरी से अन्य कर्मचारियों की जान बच गई.

फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाश तेज रफ्तार पिकअप में सवार होकर जीरावल की दिशा में भाग निकले. घटना की सूचना मिलते ही रेवदर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र की नाकाबंदी कराई. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है.

व्यापारियों में रोष, कानून-व्यवस्था पर सवाल

घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. व्यापारियों में रोष व्याप्त है और उन्होंने दिनदहाड़े हुई इस घटना पर कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्य मार्ग पर इस तरह की वारदात से आमजन में भय का माहौल बन गया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश या लेन-देन विवाद की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, वास्तविक कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा. पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश तेज कर दी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है.

फिलहाल क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं.