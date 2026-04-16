सिरोही पहुंचे मदन राठौड़ ने राम झरोखा विवाद और महिला आरक्षण पर दिया जवाब, क्या बोले BJP नेता?

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के एक दिवसीय सिरोही दौरे ने जिले की राजनीति को नई गर्माहट दे दी. सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता से लेकर पंचायत समिति परिसर में विधायक जन सेवा केंद्र के उद्घाटन तक, राठौड़ के बयानों ने स्थानीय और प्रदेश स्तर की राजनीति में कई संदेश दिए. राम झरोखा विवाद, महिला आरक्षण, संगठन की जवाबदेही और पचपदरा रिफाइनरी जैसे मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी.

पत्रकारों से बातचीत में मदन राठौड़ ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि यदि उनके पास राम झरोखा प्रकरण से जुड़े कोई ठोस प्रमाण हैं तो वे अदालत या कानून के समक्ष पेश करें. उन्होंने कहा कि बिना तथ्यों के सार्वजनिक आरोप लगाना केवल राजनीतिक लोकप्रियता पाने का प्रयास है. इस बयान के बाद संयम लोढ़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को विषय की पूरी जानकारी नहीं है और न्यायालय अथवा सरकार से जुड़े मामलों पर बयान देने से पहले तथ्य जुटाने चाहिए.

महिला आरक्षण पर तीखे सवाल का राठौड़ ने दिया जवाब

पत्रकार वार्ता के दौरान महिला आरक्षण विधेयक और टिकट वितरण में महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर राठौड़ से तीखे सवाल पूछे गए. ADR 2026 रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी द्वारा केवल 11 प्रतिशत महिलाओं को टिकट देने और कांग्रेस द्वारा 14 प्रतिशत टिकट देने का मुद्दा उठाया गया. पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी द्वारा इस बार केवल 8 प्रतिशत महिला उम्मीदवार उतारने पर भी सवाल हुए. इस पर राठौड़ ने कहा कि इसीलिए तो कानून बनाया है, आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी और मजबूत होगी. हालांकि, नैतिकता के आधार पर टिकट वितरण को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने केंद्र सरकार की महिला आरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई.

पचपदरा रिफाइनरी से विकास को मिलेगी गति

राठौड़ ने पचपदरा रिफाइनरी को राजस्थान के सर्वांगीण विकास का आधार बताते हुए कहा कि इसका शुभारंभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक ढांचे को नई दिशा देगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीघ्र इसका उद्घाटन करेंगे. रिफाइनरी शुरू होने से प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपये के राजस्व के साथ रेलवे, पाइपलाइन और अन्य आधारभूत संरचनाओं का विस्तार होगा, जिससे रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे.

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संगठन में जवाबदेही और विवादित तत्वों पर सख्ती

प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन में पारदर्शिता और अनुशासन पर जोर देते हुए कहा कि बीजेपी में शिकायतों की निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई की परंपरा है. उन्होंने साफ कहा कि संगठन को शराब माफिया और विवादित तत्वों के प्रभाव में नहीं चलने दिया जाएगा. इस बयान के बाद स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया.

जन सेवा केंद्र का राठौड़ ने किया उद्घाटन

दौरे के दौरान मदन राठौड़ ने पंचायत समिति परिसर में विधायक जन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि यह केंद्र आमजन की समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र तक पहुंचाने में सहायक बनेगा. कार्यक्रम में राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, सांसद लुंबाराम चौधरी, जिलाध्यक्ष डॉ. रक्षा भंडारी, जिला प्रमुख अर्जुनराम पुरोहित सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

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