हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानSIR In Rajasthan: राजस्थान में SIR प्रक्रिया हुई पूरी, 5 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाताओं की अंतिम सूची जारी

SIR In Rajasthan: राजस्थान में SIR प्रक्रिया हुई पूरी, 5 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाताओं की अंतिम सूची जारी

Rajasthan SIR News: राजस्थान में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई. 199 विधानसभा क्षेत्रों में युवा और महिला मतदाताओं की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 21 Feb 2026 01:47 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) 2026 सफलतापूर्वक पूरी हो गई है. 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई. इस बार 199 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 5,15,19,929 मतदाता शामिल किए गए हैं. प्रारूप सूची के मुकाबले यह संख्या 10,48,605 ज्यादा है, यानी 2.08 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है.

27 अक्टूबर 2025 को राज्य में कुल 5,46,56,215 मतदाता दर्ज थे. इसके बाद गहन जांच के दौरान 41,84,891 मतदाता ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हुए. 16 दिसंबर 2025 को जारी ड्राफ्ट सूची में 5,04,71,324 मतदाता थे.

ड्राफ्ट के बाद 12,91,365 नए मतदाता जोड़े गए और 2,42,760 नाम हटाए गए. आखिरकार 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित अंतिम सूची में 5,15,19,929 मतदाता दर्ज हुए. यह पूरी प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2025 से 21 फरवरी 2026 तक चली, जिसमें बूथ स्तर तक जांच और दावों-आपत्तियों का निस्तारण किया गया.

पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर मतदाताओं का आंकड़ा

अंतिम सूची में 2,69,57,881 पुरुष मतदाता, 2,45,61,486 महिला मतदाता और 562 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. इस बार लिंगानुपात में भी सुधार देखने को मिला है. ड्राफ्ट सूची के समय लिंगानुपात 909 था, जो अंतिम प्रकाशन में बढ़कर 911 हो गया. यानी दो अंकों की बढ़ोतरी हुई है.

जयपुर जिले में लिंगानुपात में 7 अंकों की वृद्धि हुई है, जबकि कोटा में 6 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई. अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़ और बाड़ा जिलों में 4-4 अंकों की वृद्धि हुई है.

इन जिलों में सबसे ज्यादा बढ़े मतदाता

राज्य में सबसे ज्यादा वृद्धि जयपुर जिले में 3.45 प्रतिशत दर्ज की गई. इसके बाद फलोदी में 3.22 प्रतिशत, भरतपुर में 2.78 प्रतिशत, सिरोही में 2.72 प्रतिशत और बूंदी में 2.71 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. यह बढ़ोतरी नए मतदाताओं के जुड़ने और सुधार प्रक्रिया के चलते संभव हो पाई.

युवा मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा

18 से 19 साल आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है. ड्राफ्ट के बाद अंतिम सूची में 4,35,061 युवा मतदाता बढ़े, जो कुल 0.82 प्रतिशत की वृद्धि है. जयपुर जिले में 1.30 प्रतिशत, बाड़मेर में 1.26 प्रतिशत, भरतपुर में 1.22 प्रतिशत, फलोदी में 1.18 प्रतिशत और बूंदी में 1.09 प्रतिशत युवा मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है. इससे साफ है कि नए वोटरों ने बढ़-चढ़कर पंजीकरण कराया.

21 फरवरी 2026 को जिला निर्वाचन अधिकारियों की अध्यक्षता में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई. इस दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली 2026 की एक सॉफ्ट कॉपी (फोटो रोल) और एक हार्ड कॉपी निशुल्क उपलब्ध कराई गई.

साथ ही राजनीतिक दलों को बताया गया कि कोई भी मतदाता जिला निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट तथा मतदाता पोर्टल पर ऑनलाइन नाम खोज सकता है.

41 जिलों में चला बड़ा अभियान

इस अभियान को सफल बनाने में 41 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 199 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 1651 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और 61,136 बूथ स्तर अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई. लाखों वॉलंटियर्स और राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों व 1,08,252 बूथ लेवल एजेंटों की भी भागीदारी रही.

विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें की गईं और बूथ स्तर की सूचियां साझा की गईं. ड्राफ्ट सूची और ड्राफ्ट में शामिल न किए गए नामों की सूची भी वेबसाइट पर आमजन के लिए उपलब्ध कराई गई.

मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, हटाना या सुधार करवाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. इसके लिए फॉर्म-6, 7 और 8 ऑनलाइन या संबंधित बीएलओ के माध्यम से भरे जा सकते हैं. अगर किसी प्रविष्टि को लेकर आपत्ति है तो पहले जिला मजिस्ट्रेट और फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील की जा सकती है. अंता विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची 12 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 21 Feb 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
Voter-List RAJASTHAN NEWS SIR News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
SIR In Rajasthan: राजस्थान में SIR प्रक्रिया हुई पूरी, 5 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाताओं की अंतिम सूची जारी
राजस्थान में SIR प्रक्रिया हुई पूरी, 5 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाताओं की अंतिम सूची जारी
राजस्थान
राजस्थान में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, सामने आया पूरा शेड्यूल
राजस्थान में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, सामने आया पूरा शेड्यूल
राजस्थान
बीकानेर: तेज रफ्तार ट्रेलर ने पिकअप वैन को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत
बीकानेर: तेज रफ्तार ट्रेलर ने पिकअप वैन को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
Advertisement

वीडियोज

AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
India’s Crude Oil Strategy Shift? Saudi Arabia की वापसी, Russia को झटका! | Paisa Live
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff: सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद IEEPA पर बहस तेज, ट्रंप प्रशासन अपनाएगा दूसरा रास्ता, जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद IEEPA पर बहस तेज, ट्रंप प्रशासन अपनाएगा दूसरा रास्ता, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: लव जिहाद रोकने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून में हो बदलाव, किरीट सौमेया की CM फडणवीस से मांग
महाराष्ट्र: लव जिहाद रोकने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून में हो बदलाव, किरीट सौमेया की CM फडणवीस से मांग
क्रिकेट
PAK vs NZ: पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
साउथ सिनेमा
Jailer 2: रजनीकांत की 'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स को लेकर भी आया अपडेट
'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स पर भी आया अपडेट
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
जनरल नॉलेज
Social Media Ban: इन देशों में बच्चों के लिए बैन है Insta-Facebook, जानें भारत में क्या है नियम?
इन देशों में बच्चों के लिए बैन है Insta-Facebook, जानें भारत में क्या है नियम?
हेल्थ
क्या होती है वैजिनोप्लास्टी, जिसे कराने जा रहीं अनाया बांगर?
क्या होती है वैजिनोप्लास्टी, जिसे कराने जा रहीं अनाया बांगर?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget