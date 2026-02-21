राजस्थान में SIR प्रक्रिया हुई पूरी, 5 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाताओं की अंतिम सूची जारी

राजस्थान में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) 2026 सफलतापूर्वक पूरी हो गई है. 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई. इस बार 199 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 5,15,19,929 मतदाता शामिल किए गए हैं. प्रारूप सूची के मुकाबले यह संख्या 10,48,605 ज्यादा है, यानी 2.08 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है.

27 अक्टूबर 2025 को राज्य में कुल 5,46,56,215 मतदाता दर्ज थे. इसके बाद गहन जांच के दौरान 41,84,891 मतदाता ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हुए. 16 दिसंबर 2025 को जारी ड्राफ्ट सूची में 5,04,71,324 मतदाता थे.

ड्राफ्ट के बाद 12,91,365 नए मतदाता जोड़े गए और 2,42,760 नाम हटाए गए. आखिरकार 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित अंतिम सूची में 5,15,19,929 मतदाता दर्ज हुए. यह पूरी प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2025 से 21 फरवरी 2026 तक चली, जिसमें बूथ स्तर तक जांच और दावों-आपत्तियों का निस्तारण किया गया.

पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर मतदाताओं का आंकड़ा

अंतिम सूची में 2,69,57,881 पुरुष मतदाता, 2,45,61,486 महिला मतदाता और 562 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. इस बार लिंगानुपात में भी सुधार देखने को मिला है. ड्राफ्ट सूची के समय लिंगानुपात 909 था, जो अंतिम प्रकाशन में बढ़कर 911 हो गया. यानी दो अंकों की बढ़ोतरी हुई है.

जयपुर जिले में लिंगानुपात में 7 अंकों की वृद्धि हुई है, जबकि कोटा में 6 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई. अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़ और बाड़ा जिलों में 4-4 अंकों की वृद्धि हुई है.

इन जिलों में सबसे ज्यादा बढ़े मतदाता

राज्य में सबसे ज्यादा वृद्धि जयपुर जिले में 3.45 प्रतिशत दर्ज की गई. इसके बाद फलोदी में 3.22 प्रतिशत, भरतपुर में 2.78 प्रतिशत, सिरोही में 2.72 प्रतिशत और बूंदी में 2.71 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. यह बढ़ोतरी नए मतदाताओं के जुड़ने और सुधार प्रक्रिया के चलते संभव हो पाई.

युवा मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा

18 से 19 साल आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है. ड्राफ्ट के बाद अंतिम सूची में 4,35,061 युवा मतदाता बढ़े, जो कुल 0.82 प्रतिशत की वृद्धि है. जयपुर जिले में 1.30 प्रतिशत, बाड़मेर में 1.26 प्रतिशत, भरतपुर में 1.22 प्रतिशत, फलोदी में 1.18 प्रतिशत और बूंदी में 1.09 प्रतिशत युवा मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है. इससे साफ है कि नए वोटरों ने बढ़-चढ़कर पंजीकरण कराया.

21 फरवरी 2026 को जिला निर्वाचन अधिकारियों की अध्यक्षता में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई. इस दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली 2026 की एक सॉफ्ट कॉपी (फोटो रोल) और एक हार्ड कॉपी निशुल्क उपलब्ध कराई गई.

साथ ही राजनीतिक दलों को बताया गया कि कोई भी मतदाता जिला निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट तथा मतदाता पोर्टल पर ऑनलाइन नाम खोज सकता है.

41 जिलों में चला बड़ा अभियान

इस अभियान को सफल बनाने में 41 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 199 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 1651 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और 61,136 बूथ स्तर अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई. लाखों वॉलंटियर्स और राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों व 1,08,252 बूथ लेवल एजेंटों की भी भागीदारी रही.

विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें की गईं और बूथ स्तर की सूचियां साझा की गईं. ड्राफ्ट सूची और ड्राफ्ट में शामिल न किए गए नामों की सूची भी वेबसाइट पर आमजन के लिए उपलब्ध कराई गई.

मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, हटाना या सुधार करवाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. इसके लिए फॉर्म-6, 7 और 8 ऑनलाइन या संबंधित बीएलओ के माध्यम से भरे जा सकते हैं. अगर किसी प्रविष्टि को लेकर आपत्ति है तो पहले जिला मजिस्ट्रेट और फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील की जा सकती है. अंता विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची 12 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी.