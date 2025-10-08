सीकर जिले के श्रीमाधोपुर के नए रेलवे स्टेशन के पास बुधवार (8 अक्टूबर) सुबह एक बड़ा रेल हादसा टल गया. फुलेरा से रेवाड़ी की ओर जा रही मालगाड़ी के कई डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए और एक-दूसरे के ऊपर चढ़ गए. राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. रेलवे अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और ट्रैक बहाली का काम शुरू कर दिया है.

कैसे हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, मालगाड़ी श्रीमाधोपुर के पास रेलवे ट्रैक पर आ रहे एक नंदी (बैल) को बचाने की कोशिश में हादसे का शिकार हो गई. लोको पायलट ने जैसे ही नंदी को ट्रैक पर देखा, तुरंत ब्रेक लगा दिए. अचानक ब्रेक लगने से ट्रेन के कई डिब्बे असंतुलित होकर पटरी से उतर गए. हादसे में डिब्बे एक-दूसरे के ऊपर चढ़ गए, जिससे ट्रैक के दोनों ओर माल का कुछ हिस्सा बिखर गया.

राहत और बचाव कार्य जारी

हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे की रेस्क्यू टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. भारी मशीनों की मदद से डिब्बों को अलग करने और ट्रैक को साफ करने का काम जारी है. रेलवे ने कहा है कि ट्रैक को जल्द से जल्द दुरुस्त कर यातायात सामान्य किया जाएगा.

जांच के आदेश

उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि घटना की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं. फिलहाल शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि हादसा नंदी को बचाने के दौरान अचानक ब्रेक लगाने से हुआ.

यात्री ट्रेनों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

हालांकि यह मालगाड़ी थी, लेकिन इस ट्रैक पर अन्य यात्री ट्रेनें भी गुजरती हैं. इसलिए यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए रेलवे ने वैकल्पिक मार्ग से ट्रेनों को डायवर्ट किया है. श्रीमाधोपुर और आस-पास के इलाकों में रेल सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि स्थिति जल्द सामान्य कर दी जाएगी.