राजस्थान: सीकर कृषि मंडी में बड़ी सेंधमारी, 15 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों की चोरी

सीकर जिले की श्रीमाधोपुर कृषि उपज मंडी एक बार फिर बड़ी चोरी की घटना सामने आई है. बीती रात नकाबपोश चोरों ने करीब 15 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपये की नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया. पूरी वारदात मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसमें बदमाश प्लास्टिक का कट्टा लेकर बेखौफ तरीके से दुकानों के ताले तोड़ते दिखाई दे रहे हैं. इस घटना के बाद व्यापारियों में जबरदस्त गुस्सा और दहशत फैल गई है.

CCTV में दिखे नकाबपोश बदमाश

रात करीब 2 से 3 बजे के बीच हुई चोरी में चोरों ने एक–एक कर लगभग 15 दुकानों के ताले तोड़े. सीसीटीवी फुटेज में तीनों चोर मुंह पर मास्क बांधे, हाथ में उपकरण लिए और प्लास्टिक के कट्टों में सामान भरते नजर आए. फुटेज देखकर साफ लगता है कि चोरी की यह वारदात पूरी प्लानिंग के साथ की गई. पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी है और आसपास का क्षेत्र भी खंगाला जा रहा है.

3 गार्ड तैनात, फिर भी हुई इतनी बड़ी चोरी

व्यापारियों का सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा पर खड़ा हो रहा है. उनका कहना है कि मंडी में रात के समय तीन गार्डों की ड्यूटी रहती है, फिर भी इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? इससे गार्डों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. व्यापारियों के अनुसार, इससे पहले भी मंडी में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन एक भी मामले का खुलासा नहीं हुआ.

लगातार बढ़ रही वारदातों ने व्यापारियों का भरोसा पुलिस पर कम कर दिया है. उनका कहना है कि हर बार रिपोर्ट देने के बावजूद चोर पकड़ में नहीं आते, जिससे व्यापारी आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं.

घटना के बाद व्यापारियों में आक्रोश इतना बढ़ गया कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक मंडी में हुई चोरी का खुलासा नहीं होता, वे अनिश्चितकालीन रूप से जींस का व्यापार बंद रखेंगे. व्यापारियों का कहना है कि वे रोज़ाना लाखों का लेन–देन करते हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है. व्यापारियों ने कहा कि बार-बार चोरी की घटनाओं से उनका नुकसान बढ़ रहा है, ऊपर से पुलिस जांच भी नतीजा नहीं देती. ऐसे में मजबूरी में उन्हें अपना व्यापार रोकने का फैसला लेना पड़ रहा है.

प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की मांग

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि चोर जल्द गिरफ्तार होंगे. उधर व्यापारियों ने मांग की है कि मंडी में सुरक्षा कड़ी की जाए. गार्डों की जिम्मेदारी की जांच हो. मुख्य चौकियों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए. व्यापारियों का कहना है कि जब तक प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक मंडी में व्यापार सुरक्षित नहीं हो सकता.