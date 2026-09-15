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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसीकर नगर परिषद में कांग्रेस का दबदबा, 38 वार्ड जीते; BJP को 22 सीटें

सीकर नगर परिषद में कांग्रेस का दबदबा, 38 वार्ड जीते; BJP को 22 सीटें

सीकर नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारते हुए 38 वार्डों में जीत हासिल करते हुए स्पष्ट बहुमत लिया है. जबकि बीजेपी को 22 सीटें ही मिलीं हैं. निर्दलीय चार सीटों पर जीते हैं.

Written By : गोविंद बुटोलिया, सीकर |  Updated at : 15 Sep 2026 07:52 AM (IST)
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राजस्थान में सीकर नगर परिषद के सभी वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं. चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने एक बार फिर अपना दमखम दिखाते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. कांग्रेस प्रत्याशियों ने कुल 38 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि भाजपा के खाते में 22 सीटें आईं. इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चार वार्डों में जीत दर्ज कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

चुनाव परिणामों के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सीकर नगर परिषद क्षेत्र में कांग्रेस का राजनीतिक प्रभाव अब भी कायम है. भाजपा ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने के लिए पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन परिणामों में उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी.

यह भी पढ़ें: डूंगरपुर में BJP की बाड़ेबंदी जारी, शपथ के बाद बस में रवाना हुए पार्षद

वार्ड 18 में लॉटरी से हुआ फैसला

सीकर नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 का परिणाम बेहद रोचक रहा. यहां कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रत्याशी को 643-643 वोट मिले। दोनों प्रत्याशियों के वोट बराबर रहने के बाद दोबारा मतगणना कराई गई, लेकिन रिकाउंटिंग में भी परिणाम में कोई बदलाव नहीं हुआ.

इसके बाद चुनाव प्रक्रिया के तहत लॉटरी के माध्यम से विजेता का फैसला किया गया. लॉटरी में बाजी RLP प्रत्याशी के हाथ लगी और उन्हें विजेता घोषित किया गया. इस तरह वार्ड 18 का परिणाम पूरे चुनाव में चर्चा का विषय बन गया.

राजनीतिक कयासों पर लगी मुहर

सीकर नगर परिषद में कांग्रेस को मिले स्पष्ट बहुमत के बाद पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे राजनीतिक विश्लेषकों के कयासों पर भी मुहर लग गई है. चुनाव परिणामों ने संकेत दिया है कि स्थानीय स्तर पर कांग्रेस का संगठन और जनाधार मजबूत बना हुआ है.

कांग्रेस की 38 सीटों पर जीत के बाद अब नगर परिषद में बोर्ड गठन का रास्ता साफ हो गया है. वहीं भाजपा को 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों की चार सीटें भी परिषद की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं. वार्ड 18 में RLP प्रत्याशी की लॉटरी से हुई जीत ने चुनावी मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है.

यह भी पढ़ें: राजस्थान में कांग्रेस के 15 साल पुराने गढ़ पर AAP का कब्जा, 31 वार्ड जीते

About the author गोविंद बुटोलिया, सीकर

करीब डेढ़ दशक से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं. क्राइम, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.  बागवानी, खेल कूद के साथ संगीत और इतिहास में विशेष रुचि है.
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Published at : 15 Sep 2026 07:52 AM (IST)
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