सीकर जिले में बुधवार (14 जनवरी) सुबह घने कोहरे ने एक बार फिर जान ले ली. रींगस–खाटूश्यामजी रोड पर हुए भीषण सड़क हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी लोग खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

यह दर्दनाक हादसा सुबह करीब साढ़े 5 बजे होटल माखन मटकी के सामने हुआ. मथुरा से आ रही एक वेगनआर कार अचानक अनियंत्रित हो गई. घना कोहरा होने के कारण चालक को सड़क साफ नजर नहीं आई और कार पलटते हुए सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई.

दो श्रद्धालुओं की मौके पर हुई मौत

हादसे में मथुरा निवासी रिंकू सैनी और अमित की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. आसपास के लोगों ने जब पलटी हुई कार देखी तो तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी.

कार चला रहे दुर्गेश सैनी समेत अजय यादव, केवल सैनी और विनोद हादसे में घायल हो गए. सभी घायलों को तुरंत रींगस के उप जिला अस्पताल ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद तीन गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए सीकर रेफर कर दिया गया.

कोहरे को माना जा रहा हादसे की वजह

मौके पर पहुंचे एएसआई सांवताराम गुर्जर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घने कोहरे के कारण वाहन का संतुलन बिगड़ गया था. इसी वजह से कार सड़क से उतरकर पेड़ से टकरा गई.

पुलिस ने संभाला मोर्चा

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. यह हादसा एक बार फिर सावधानी से वाहन चलाने और कोहरे में खास सतर्कता बरतने की जरूरत को याद दिलाता है.