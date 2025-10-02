Watch: सीकर में सांड को जानबूझकर गाड़ी से कुचला, पुलिस ने आरोपियों का सिर मुंडवाकर निकाली परेड
Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में, नेछवा थाना क्षेत्र में एक सांड को गाड़ी से कुचलकर मार डाला गया. प्रेमचंद बावरी नामक व्यक्ति ने विवाह समारोह में घुसे सांड को बोलेरो से टक्कर मारी.
राजस्थान के सीकर जिले से एक मामला सामने आया है जहां एक बेजुबान जानवर को कुचलकर मार दिया गया और इस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है यह घटना सीकर जिले के नेछवा थाना इलाके की है जहां पर कुछ लोगों ने एक सांड को गाड़ी से कुचलकर मार दिया.
इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया. लोगों के भारी विरोध के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके सिर मुंडवाकर उनकी परेड निकाली. यह घटना मंगलवार (30 सितंबर) रात की बताई जा रही है.
नेछवा कस्बे के बावरिया के मोहल्ले में चल रहे विवाह समारोह के दौरान अचानक एक सांड वहां आ गया. इसी बीच बोलेरो में सवार प्रेमचंद बावरी ने सांड को दौड़ाया और गाड़ी पीछे लगाकर उसे टक्कर मार दी. सांड को तब तक टक्कर मारता रहा, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई. मौके पर मौजूद लोगों ने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
महंत महावीर ने थाने का किया घेराव
बताया जा रहा है कि इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और गौ सेवकों में भारी आक्रोश है. गड़ोदा शिवमठ धाम के महंत महावीर जति महाराज ने इस संबंध में नेछवा थाने में मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने इस मामले में प्रेमचंद बावरी और शिवराज बावरी सहित अन्य लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है. घटना के बाद गौ सेवकों और महंत महावीर जति ने देर शाम थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की.
पुलिस ने एक आरोपी को किया डिटेन
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गाड़ी सहित डिटेन कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. गाड़ी को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया गया है. गांव में घटना के बाद से माहौल तनावपूर्ण है. ग्रामीणों ने जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
