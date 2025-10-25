हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सीकर में चलती कार में लगी आग, बाल-बाल बचे परिवार के लोग, दमकल और पुलिस ने तुरंत पाया काबू

सीकर में चलती कार में लगी आग, बाल-बाल बचे परिवार के लोग, दमकल और पुलिस ने तुरंत पाया काबू

Sikar News: कार में सवार परिवार डबवाली से जयपुर जा रहा था. इस दौरान के दादिया थाना क्षेत्र की नवलगढ़ सीमा के पास गोवर्धन होटल के पास अचानक कार के इंजन से धुआं उठने लगा, और विकराल रूप ले लिया.

By : मुबारिक खान | Updated at : 25 Oct 2025 11:47 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के सीकर जनपद में दादिया थाना और नवलगढ़ थाना इलाके की सीमा के पास बड़ा हादसा उस वक्त टल गया. जब चलती BMW कार में अचानक आग लग गई. कार में सवार सभी लोग सकुशल है. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. मौके पर पहुंची नवलगढ़ और दादिया पुलिस के साथ दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई. गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

जानकारी के अनुसार, कार में सवार परिवार डबवाली से जयपुर जा रहा था. इस दौरान के दादिया थाना क्षेत्र की नवलगढ़ सीमा के पास गोवर्धन होटल के पास अचानक कार के इंजन से धुआं उठने लगा, कुछ ही क्षणों में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. घटना के समय गाड़ी में तीन मासूम बच्चों सहित परिवार के कुल छह सदस्य सवार थे, जिन्होंने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली और सामान भी गाड़ी से निकाल लिया. 

हरियाणा से जयपुर आ रहा था परिवार

जयपुर निवासी अभिषेक और उनके परिवार के 6 सदस्य जिनमें तीन बच्चे भी शामिल थे, वह सभी हरियाणा के डब्बे वाली से जयपुर जा रहे थे. इसी दौरान दादिया थाना क्षेत्र में निकलते वक्त अचानक गाड़ी से चिंगारियां निकलने लगी इसके बाद गाड़ी रोककर देखा तो आग और बढ़ने लगी, तो तुरंत परिवार के लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला. इसके बाद आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया.

15 से 20 मिनट में आग पर काबू

कार में आग लगने के बाद दमकल ने 15 20 मिनट मे आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक कार काफी ज्यादा जल चुकी थी, कार में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. इस दौरान अफरा-तफरी का माहौल रहा. वहीं आग लगने का शुरूआती कारण शार्ट-सर्किट बताया जा रहा है.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 25 Oct 2025 11:47 AM (IST)
Tags :
Sikar News RAJASTHAN NEWS Buring Car
