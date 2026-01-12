हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राजस्थान में एक बार फिर सियासी हंगामा, अजमेर दरगाह में शिवलिंग का दावा, महाराणा प्रताप सेना ने उठाई आवाज

Ajmer Dargah News: राजस्थान स्थित अजमेर दरगाह परिसर में शिवलिंग होने का दावा किया गया है. इस संबंध में संगठन ने जिला न्यायालय में याचिका दायर कर वैज्ञानिक जांच की मांग की है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 12 Jan 2026 01:28 PM (IST)
Preferred Sources

अजमेर स्थित विश्वविख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है. इस मामले में नया मोड़ तब आया है जब महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजवर्धन सिंह परमार ने अजमेर जिला न्यायालय में याचिका दायर करने का ऐलान किया है. याचिका में यह दावा किया गया है कि अजमेर दरगाह परिसर में शिवलिंग विद्यमान है और यदि इसकी वैज्ञानिक जांच अथवा खुदाई कराई जाती है तो इसके प्रमाण सामने आ सकते हैं.

12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह के साथ अजमेर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान डॉ. राजवर्धन सिंह परमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह दावा किया. उन्होंने कहा कि अजमेर दरगाह में शिवलिंग विराजमान है और उनके पास ऐसे प्रमाण मौजूद हैं, जिनके आधार पर यह दावा किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास में कई स्थानों पर आक्रांताओं द्वारा मंदिरों पर कब्जा कर मजारों और मस्जिदों का निर्माण किया गया है, और अजमेर दरगाह का मामला भी उसी कड़ी से जुड़ा हुआ है.

लंबे समय से निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच की मांग

डॉ. परमार ने बताया कि वह इस विषय को लेकर पिछले काफी समय से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखते आ रहे हैं. पत्रों के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि अजमेर दरगाह की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके. उन्होंने कहा कि अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्होंने न्यायपालिका का सहारा लेने का निर्णय लिया है.

महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने अजमेर दरगाह के निकट स्थित ऐतिहासिक स्थल अढ़ाई दिन के झोपड़े को लेकर भी कई बार पत्राचार किया है. उनका कहना है कि इन सभी मामलों में ऐतिहासिक तथ्यों और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जांच की आवश्यकता है.

SC के अधिवक्ता एपी सिंह ने क्या कहा?

प्रेस वार्ता के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा कि याचिका विधि सम्मत तरीके से जिला न्यायालय में दायर की जाएगी और न्यायालय से आग्रह किया जाएगा कि मामले में तथ्यों के आधार पर उचित आदेश पारित किए जाएं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया जाएगा.

डॉ. राजवर्धन सिंह परमार ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि अदालत इस मामले में निष्पक्ष निर्णय देगी. उन्होंने अपील की कि इस विषय को शांति और कानून के दायरे में रहकर देखा जाए. फिलहाल इस याचिका के दायर होने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि न्यायालय इस मामले में क्या रुख अपनाता है और आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में जाती है.

Published at : 12 Jan 2026 01:28 PM (IST)
Ajmer Dargah RAJASTHAN NEWS
