प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से राजस्थान में एक महीने तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा. यह अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक प्रदेशभर में चलेगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने रविवार (13 सितंबर) को अभियान की रूपरेखा बताते हुए कहा कि इसका मकसद सेवा, सुशासन और जनभागीदारी के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है.

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन केवल उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि सेवा भाव के साथ मनाया जाएगा. अभियान प्रदेश स्तर से लेकर बूथ और ब्लॉक स्तर तक चलेगा. इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री, जनप्रतिनिधि और संगठन के विभिन्न मोर्चों की भी भागीदारी रहेगी.

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 25 साल देश की सेवा, सुशासन और जनकल्याण को दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का राजस्थान से विशेष लगाव रहा है. गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने राजस्थान के लिए नर्मदा के पानी को लेकर महत्वपूर्ण पहल की थी.

‘आशीर्वाद का दीया’ से होगी शुरुआत

अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को शाम 7 बजे ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम से होगी. इसके बाद ‘मेरे सपनों का भारत’, ‘नमो सेवा अनकही कहानियां’, ‘सेवा की कहानी’, ‘सेवा ज्योति यात्रा’, ‘सेवा मेरा योगदान’ और ‘सेवा सेतु’ जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

‘सेवा सेतु’ के तहत ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे. इन शिविरों में गरीब, युवा, महिला, किसान और मजदूर वर्ग के पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. साथ ही पात्र लोगों को आवेदन करने और योजनाओं का लाभ लेने में भी मदद की जाएगी. गांव, ढाणी और निकाय स्तर तक योजनाओं को पहुंचाने पर खास जोर रहेगा.

विद्यार्थियों से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तक होंगे शामिल

‘मेरे सपनों का भारत’ कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों के लिए चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी. वहीं ‘नमो सेवा अनकही कहानियां’ के जरिए सरकारी योजनाओं से लोगों की जिंदगी में आए बदलाव की कहानियों को नुक्कड़ नाटक, वीडियो और अन्य माध्यमों से सामने लाया जाएगा.

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अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों को भी जोड़ा जाएगा. ‘सेवा ज्योति यात्रा’ के जरिए लोगों को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ा जाएगा. योजनाओं से लाभ पाने वाले लोगों की सफलता की कहानियां भी सामने लाई जाएंगी. 17 अक्टूबर को ‘सुशासन सेवा संवाद’ के साथ अभियान का समापन होगा.