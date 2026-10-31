IAS शिखर अग्रवाल की बढ़ीं मुश्किलें, ACB को मिली विस्तृत जांच की मंजूरी

राजस्थान में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के सीनियर IAS अफसर शिखर अग्रवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. संपत्ति विवाद में घिरे अग्रवाल के खिलाफ अब भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का रास्ता भी साफ हो गया है.

राजस्थान सरकार ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को विस्तृत जांच और अनुसंधान की मंजूरी दे दी है. आरोप है कि शिखर अग्रवाल ने अपने पद और रसूख का इस्तेमाल करते हुए एक निजी कंपनी को अनुचित फायदा पहुंचाया. इतना ही नहीं, इसी कंपनी से खुद और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर बड़ी संख्या में विला और कॉटेज भी खरीदे। अब ACB इस पूरे मामले की परतें खोलेगी.

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जांच के बाद ही FIR दर्ज की गयी थी

राजस्थान ACB के डायरेक्टर जनरल गोविन्द गुप्ता के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स, उद्योग विभाग की तथ्यात्मक रिपोर्ट और गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी का परीक्षण करने के बाद प्राथमिक जांच दर्ज की थी. शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत विस्तृत जांच की अनुमति मांगी गई थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है.

निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के आरोप

शिखर अग्रवाल पर निजी कंपनी गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों से कथित मिलीभगत कर कंपनी को फायदा पहुंचाने के आरोप हैं. कंपनी 'अनंता' ब्रांड के नाम से होटल और रिसॉर्ट संचालित करती है. आरोप है कि अग्रवाल ने जिला कलेक्टर उदयपुर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष और अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सहित महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए कंपनी को रिसॉर्ट निर्माण की शर्तों में छूट, जरूरी प्रमाण-पत्रों की जांच के बिना मंजूरी और विशेष रियायती आर्थिक पैकेज दिलाने में भूमिका निभाई.

भारी मात्रा में खरीदी ज्ञं संपत्तियां

ACB की शुरुआती जांच में संपत्तियों की खरीद को लेकर भी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. उदयपुर के बुझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10-10 विला खरीदे जाने की जानकारी है. वहीं अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में दोनों के नाम पर 8 विला, दोनों बेटों के नाम पर 4 और सास-ससुर के नाम पर भी 4 विला खरीदे जाने की बात सामने आई है. इन संपत्तियों की खरीद बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर किए जाने का आरोप है.

इस पूरे मामले में सबसे अहम तथ्य 27 मार्च 2026 की तारीख सामने आई है. ACB के मुताबिक, इसी दिन वित्त विभाग ने गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को विशेष रियायती आर्थिक पैकेज जारी किया और इसी दिन शिखर अग्रवाल की ओर से 20 विला की रजिस्ट्री भी करवाई गई. जांच एजेंसी इस संयोग के पीछे की परिस्थितियों और कंपनी के साथ कथित मिलीभगत की पड़ताल करेगी.

अब जांच के दायरे में कंपनी के निदेशक, संबंधित सरकारी अधिकारी और अन्य लोग भी आ सकते हैं. अग्रवाल पर खुद और परिजनों के नाम आय से अधिक संपत्तियां जुटाने के आरोपों की भी जांच होगी.

विदेश में हैं शिखर अग्रवाल

फिलहाल अग्रवाल के विदेश में होने की जानकारी है. ऐसे में ACB आगे उन्हें नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए बुला सकती है. अब देखना होगा कि जांच में निजी कंपनी को दिए गए सरकारी लाभ और परिवार के नाम खरीदी गई संपत्तियों के बीच क्या संबंध सामने आता है.

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