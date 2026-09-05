हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद पर बरसे अशोक गहलोत, कहा- 'ये उम्मीद नहीं थी'

उत्तराखंड में हल्द्वानी में कांग्रेस कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा के बाद सामने आये कथित ‘शुद्धिकरण’ के मामले पर सियासी बयानबाजी बढ़ती जा रही है. इस मामले पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है.

उन्होंने कहा कि इस मामले के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश का माहौल है. उन्होंने कहा कि अगर ये कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हो सकता है तो कल्पना कीजिए पूरे देश में दलित वर्ग के साथ क्या हो रहा होगा?

गहलोत ने कहा- बीजेपी शासन में बढ़ा अन्याय

पूर्व CM अशोक गहलोत ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, "यह देश के संदर्भ में एक गंभीर घटना है. यदि कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ ऐसा हो सकता है तो आप कल्पना कीजिए कि पूरे देश में दलित वर्ग के साथ क्या हो रहा होगा." गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासन में अन्याय, उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं. उन्होंने कहा कि खरगे के साथ जो हुआ है उससे देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब वर्ग के लोगों में काफी पीड़ा है और आक्रोश है.

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गहलोत ने कहा- देश की जनता में आक्रोश

गहलोत ने राज्यसभा में जेपी नड्डा द्वारा दिए गए आश्वासन का जिक्र करते हुए कहा, "जेपी नड्डा ने सदन में कहा था कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और कठोर एक्शन लिया जाएगा. जब उन्होंने ऐसा कहा तो सभी ने उनका विश्वास किया और उम्मीद की थी कि कोई कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ." गहलोत ने कहा कि कार्रवाई न होने का दर्द आम लोगों को है, हमें है और देशवासियों को है. सभी लोगों में भयंकर आक्रोश है.

गहलोत ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार या NDA सरकार इस आक्रोश को समझ नहीं पा रही है, जिसका जवाब समय आने पर जनता देगी. कांग्रेस नेता ने कहा कि राजस्थान सरकार के प्रदर्शन से दिल्ली का हाई कमान खुश नहीं है. राजस्थान कि जनता भी इनसे खुश नहीं है.

सोनिया गांधी की किताब जरूर छपेगी- अशोक गहलोत

वहीं, सोनिया गांधी की किताब के विवाद पर उन्होंने कहा, "प्रकाशक पेंग्विन आनाकानी कर रहा है, बहानेबाजी कर रहा है. हमने पहले ही कहा था कि हो सकता है कि उन पर सरकार का दबाव हो क्योंकि दुनिया में पेंग्विन की जो मूल संस्था है, वो ये किताब छापने के लिए तैयार है. दुनिया में यदि ये किताब छप सकती है तो भारत में क्यों नहीं छप सकती है? ऐसे में पेंग्विन की पूरी पोल खुल गई."

अशोक गहलोत ने कहा, "अब तक PMO पर आरोप लगे, सरकार पर आरोप लगे लेकिन सरकार की ओर से एक शब्द नहीं कहा गया. इसका मतलब उनकी ओर से इन आरोपों को स्वीकार किया गया. सोनिया गांधी कोई मामूली नेता नहीं हैं, वो नेता प्रतिपक्ष रही हैं. कांग्रेस अध्यक्ष रही हैं 22 साल तक, उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है."

पूर्व CM गहलोत ने कहा कि उन्हें जबसे ये पता चला है कि पेंग्विन प्रकाशन कंपनी ने इस किताब को छापने से इंकार कर दिया है, तभी से कई बड़े प्रकाशक इस किताब को छापने का प्रस्ताव देने लगे हैं. मेरा विश्वास है कि प्रकाशक आएगा, किताब छपेगी और 10 नवंबर को ही ये किताब लॉन्च होगी.

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