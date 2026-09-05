Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानहल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद पर बरसे अशोक गहलोत, कहा- 'ये उम्मीद नहीं थी'

हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद पर बरसे अशोक गहलोत, कहा- 'ये उम्मीद नहीं थी'

उत्तराखंड में हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा के बाद ‘शुद्धिकरण’ के मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 05 Sep 2026 09:51 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में हल्द्वानी में कांग्रेस कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा के बाद  सामने आये कथित ‘शुद्धिकरण’ के मामले पर सियासी बयानबाजी बढ़ती जा रही है. इस मामले पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है.

उन्होंने कहा कि इस मामले के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश का माहौल है. उन्होंने कहा कि अगर ये कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हो सकता है तो कल्पना कीजिए पूरे देश में दलित वर्ग के साथ क्या हो रहा होगा?

गहलोत ने कहा- बीजेपी शासन में बढ़ा अन्याय

पूर्व CM अशोक गहलोत ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, "यह देश के संदर्भ में एक गंभीर घटना है. यदि कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ ऐसा हो सकता है तो आप कल्पना कीजिए कि पूरे देश में दलित वर्ग के साथ क्या हो रहा होगा." गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासन में अन्याय, उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं. उन्होंने कहा कि खरगे के साथ जो हुआ है उससे देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब वर्ग के लोगों में काफी पीड़ा है और आक्रोश है.

हल्द्वानी में ‘शुद्धिकरण’ विवाद ने पकड़ा तूल, हाईकोर्ट में दाखिल हुई PIL

गहलोत ने कहा- देश की जनता में आक्रोश

गहलोत ने राज्यसभा में जेपी नड्डा द्वारा दिए गए आश्वासन का जिक्र करते हुए कहा, "जेपी नड्डा ने सदन में कहा था कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और कठोर एक्शन लिया जाएगा. जब उन्होंने ऐसा कहा तो सभी ने उनका विश्वास किया और उम्मीद की थी कि कोई कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ." गहलोत ने कहा कि कार्रवाई न होने का दर्द आम लोगों को है, हमें है और देशवासियों को है. सभी लोगों में भयंकर आक्रोश है.

गहलोत ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार या NDA सरकार इस आक्रोश को समझ नहीं पा रही है, जिसका जवाब समय आने पर जनता देगी. कांग्रेस नेता ने कहा कि राजस्थान सरकार के प्रदर्शन से दिल्ली का हाई कमान खुश नहीं है. राजस्थान कि जनता भी इनसे खुश नहीं है.

सोनिया गांधी की किताब जरूर छपेगी- अशोक गहलोत

वहीं, सोनिया गांधी की किताब के विवाद पर उन्होंने कहा, "प्रकाशक पेंग्विन आनाकानी कर रहा है, बहानेबाजी कर रहा है. हमने पहले ही कहा था कि हो सकता है कि उन पर सरकार का दबाव हो क्योंकि दुनिया में पेंग्विन की जो मूल संस्था है, वो ये किताब छापने के लिए तैयार है. दुनिया में यदि ये किताब छप सकती है तो भारत में क्यों नहीं छप सकती है? ऐसे में पेंग्विन की पूरी पोल खुल गई."

अशोक गहलोत ने कहा, "अब तक PMO पर आरोप लगे, सरकार पर आरोप लगे लेकिन सरकार की ओर से एक शब्द नहीं कहा गया. इसका मतलब उनकी ओर से इन आरोपों को स्वीकार किया गया. सोनिया गांधी कोई मामूली नेता नहीं हैं, वो नेता प्रतिपक्ष रही हैं. कांग्रेस अध्यक्ष रही हैं 22 साल तक, उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है."

पूर्व CM गहलोत ने कहा कि उन्हें जबसे ये पता चला है कि पेंग्विन प्रकाशन कंपनी ने इस किताब को छापने से इंकार कर दिया है, तभी से कई बड़े प्रकाशक इस किताब को छापने का प्रस्ताव देने लगे हैं. मेरा विश्वास है कि प्रकाशक आएगा, किताब छपेगी और 10 नवंबर को ही ये किताब लॉन्च होगी. 

उधम सिंह नगर में Gen Alpha का प्रदर्शन, स्कूल में अव्यवस्था के खिलाफ नाराजगी

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जोधपुर में तेज रफ्तार डंपर ने महिला को कुचला, गुस्साई भीड़ ने फूंका वाहन
जोधपुर में तेज रफ्तार डंपर ने महिला को कुचला, गुस्साई भीड़ ने फूंका वाहन
राजस्थान
खाटू श्यामजी मंदिर में ठगों पर एक्शन, गिरोह का सरगना गिरफ्तार
खाटू श्यामजी मंदिर में ठगों पर एक्शन, गिरोह का सरगना गिरफ्तार
राजस्थान
राजस्थान नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस का संकल्प पत्र जारी, जानें क्या हैं वादे?
राजस्थान नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस का संकल्प पत्र जारी, जानें क्या हैं वादे?
राजस्थान
जयपुर में झमाझम बारिश से हाल बेहाल, कई इलाकों में जलभराव
जयपुर में झमाझम बारिश से हाल बेहाल, कई इलाकों में जलभराव
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पापा की ठग परियों का 'जबरा गैंग' ! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: Aniruddhacharya के बिगड़े बोल.. दिया हिंदू- मु्स्लिम पर ज्ञान !
Tamilnadu Road Accident: टर्न लेते वक्त हादसा, चार बहनों का आखिरी सफर! Viral Video
Nishu Azad Controversy: निशु का आरोपी गिरफ्तार..अब होगी 'स्वतंत्र' जांच!।Janhit With Chitra Tripathi
Nishu Azad Controversy: जहां लगनी थी हत्या की धारा.. वहां 73 दिन बाद कार्रवाई पर उठ रहे सवाल !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्यों चूक रहा US का निशाना? ईरान में घरों पर कैसे गिरे बम, पूरी स्टोरी
क्यों चूक रहा US का निशाना? ईरान में घरों पर कैसे गिरे बम, पूरी स्टोरी
बिहार
पटना समेत बिहार के 18 जिलों में बाढ़, 6.65 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित
पटना समेत बिहार के 18 जिलों में बाढ़, 6.65 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित
क्रिकेट
'गंभीर के फेवरेट प्लेयर वापस आ गए...', पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय कोच पर कसा तंज
'गंभीर के फेवरेट प्लेयर वापस आ गए', पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय कोच पर कसा तंज
बॉलीवुड
82 करोड़ कमा चुकी 'हनुमान अंश' को OTT प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
'हनुमान अंश' को ओटीटी प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
महाराष्ट्र
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
इंडिया
‘शुद्धिकरण’ विवाद के बीच हल्द्वानी जाएंगे नितिन नवीन, चुनाव से BJP का क्या है प्लान?
‘शुद्धिकरण’ विवाद के बीच हल्द्वानी जाएंगे नितिन नवीन, चुनाव से BJP का क्या है प्लान?
Home Tips
Kitchen Tips: तड़का लगाते ही जल जाते हैं मसाले? शेफ से जानें ये 1 सीक्रेट
तड़का लगाते ही जल जाते हैं मसाले? शेफ से जानें ये 1 सीक्रेट
ट्रेंडिंग
पत्नी या वोडाफोन का पिल्ला... मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से यूजर्स क्यों खफा?
पत्नी या वोडाफोन का पिल्ला... मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से यूजर्स क्यों खफा?
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget