सवाई माधोपुर: कुत्ते के हमले से सड़क पर गिरी मासूम, ढाल बनकर भिड़ गई मां, ऐसे बचाई जान

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शहर की केशव नगर कॉलोनी में एक आवारा कुत्ते ने मां की गोद में जा रही डेढ़ साल की मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला कर दिया. इस दौरान बच्ची मां की गोद से छिटककर सड़क पर गिर गई, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना मां कुत्ते से भिड़ गई और अपनी लाडली को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाल लाई.

घटना रविवार (18 जनवरी) शाम की है, जब महिला अपने परिवार के साथ सड़क से गुजर रही थी. अचानक एक खूंखार कुत्ते ने उन पर हमला बोल दिया. हमले के झटके से महिला के हाथ से उसकी डेढ़ साल की बेटी छूटकर सड़क पर गिर गई. कुत्ता बच्ची की ओर झपटा, लेकिन मां 'शेरनी' बनकर बीच में आ गई. उसने एक हाथ से कुत्ते को धकेला और दूसरे हाथ से बच्ची को उठाकर सीने से लगा लिया. इस संघर्ष में कुत्ते ने महिला को शरीर के कई हिस्सों पर बुरी तरह काट लिया, लेकिन मां ने बच्ची को खरोंच तक नहीं आने दी.

CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

यह पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमले के वक्त आसपास मौजूद अन्य लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे, जबकि महिला अकेले कुत्ते से जूझती रही. बाद में एक राहगीर ने हिम्मत दिखाई और पत्थर मारकर कुत्ते को भगाया. गनीमत यह रही कि जिस वक्त बच्ची सड़क पर गिरी, पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

हफ्ते भर में 5 हमले

स्थानीय निवासियों में इस घटना को लेकर भारी रोष है. जानकारी के अनुसार, केशव नगर और आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों का जबरदस्त आतंक है. पिछले एक हफ्ते में ही कुत्तों ने पांच लोगों को अपना शिकार बनाया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद और प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है. बार-बार शिकायतों के बावजूद आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है.

पीड़ित महिला और बच्ची का अस्पताल में उपचार कराया गया है. फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.