राजस्थान: सरकारी स्कूल में हेडमास्टर की चिकन पार्टी, विभाग ने सस्पेंड करने के दिए आदेश

राजस्थान के सरकारी स्कूल से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. सोमवार (12 जनवरी) को प्रदेश के सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के हिंगोटिया स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर ने स्कूल में बच्चों की छुट्टी करके चिकन पार्टी आयोजित की.

इस दौरान टिक्का बनाकर हेडमास्टर ने महफिल सजाई. सरकारी स्कूल परिसर में हेडमास्टर चिकन पार्टी का आनंद ले रहा था. इसकी भनक पहले ही ग्रामीणों को लग गई, जिसके बाद वे तुरंत स्कूल परिसर पहुंचे और मौके पर ही हेडमास्टर को पार्टी करते पकड़ लिया.

ग्रामीणों को देखकर भी न माना हेडमास्टर

ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने के बाद इसका विरोध किया गया. जैसे ही ग्रामीणों ने विरोध किया, तो हेडमास्टर ने उन्हें ही धमकाना शुरू कर दिया. हेडमास्टर ने कहा, 'जाओ कह दो, जिसको कहना है'. आगे कहा, 'जो कार्रवाई हो, वो करवा लो'. ग्रामीणों द्वारा इस पूरे मामले का वीडियो बना लिया गया. जिसके बाद यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वायरल होने के बाद विभाग ने तुरंत संज्ञान ले लिया.

पूरे मामले पर एक नजर

शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बाद सोमवार (12 जनवरी) को ही स्कूल खुले थे. स्कूल के हेडमास्टर अमर सिंह मीणा ने दोपहर में ही बच्चों की छुट्टी कर दी और स्कूल की रसोई में चिकन और टिक्का बनाना शुरू कर दिया. ग्रामीणों का कहना है कि हेडमास्टर अमर सिंह मीणा नशे में धुत था और सरकारी स्कूल में चिकन पार्टी कर रहा था. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मामले को लेकर गठित की गई टीम

मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है. टीम में हिंगोटिया, रेती और सपेरा बस्ती रा.उ.मा.वि. के प्रिंसिपल को शामिल किया गया है. सरकारी स्कूल में चिकन पार्टी का वीडियो सामने आने के बाद हेडमास्टर अमर सिंह मीणा को शिक्षा विभाग ने मंगलवार (13 जनवरी) को निलंबित कर दिया है.